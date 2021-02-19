Muz Nasıl Yetişir? Muz Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Muz ortalama olarak 10.000 yıl boyunca yetiştirilmektedir. Muz meyvesinin de üretimi genel olarak sıcak ülkelerde yapılmaktadır. Ülkemiz, hem toprağın verimliliği açısından çok zengin hem de genel iklim açısından da çok çeşitliliğe sahip olan bir coğrafyada bulunması sebebi ile muz yetiştiriciliğine çok uygun olmaktadır.



Muz Nasıl Yetiştirilir?



Genel olarak muzun yetiştirilebilmesi amacı ile iklim yapısının ve ya arazi şartlarının çok uygun olması gerekir. Muz meyvesi bakım gerektiren bir meyve olmaktadır. Bu nedenle de verimli olabilmesi adına dikkat etmek gereklidir. Ülkemizde muz genelde Mart ve ya Mayıs aylarında, Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilmektedir. Buna ek olarak 150 mm'den daha çok az yağış miktarının da olması durumunda bir sulama yapılması gereklidir.



Muz meyvesi yüksek sıcaklık ve de neme ihtiyaç duyan bitki olması sebebi ile sıcaklığın ortalama -2 ve ya -3'ün daha altında olması durumunda da yetişmez. Toprak yapısının humus bakımından çok zengin, kumlu ve de killi olması gereklidir. Ayrıca toprağın genel geçirgen toprak olması muz meyvesi yetiştirilmesi için çok önem taşımaktadır. Muz meyvesi toprağın pH derecesinin de 6 ve ya 7 olduğu bazı yerlerde daha da verimli yetişir.



Muz Nerelerde Yetişir?



Günümüzde muz sıcak bir iklim meyvesi olmaktadır. Avrupa dışında da dünyada Kuzey Kutup Dairesinin yaklaşık 2 derece altında olan jeotermal sular ile ısıtılarak serada yetiştirildiği de bilinmektedir. Buna ek olarak Hindistan, Ekvator, Meksika, Tanzanya, Kosta Rika, Vietnam, Bangladeş, Kamerun, Kenya ve de Honduras bölgelerinde genelde muz yetiştiriciliği yapılmaktadır.



Muz Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?



Muzgiller familyasından bir meyve olan muz meyvesinin gövdesi toprak altında çok sıcak ve ya ılıman iklimi sevmektedir. Buna ek olarak kolay yenebilen, şekerler açısından zengin bir meyve olmaktadır. Muz ilk olarak günümüzdeki balıkçıların yapraklarını ağ şeklinde kullanması ile beraber ortaya çıkmıştır. Ülkemizde muz meyvesi hemen her yerde ve de her bölgede yetişmemektedir. Bunun sebebi de ülkemizin tropikal bölgelerde bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Genelde ülkemizde muz meyvesi bölgesel olarak Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilmektedir.



Muz meyvesinin yetiştirildiği iller ve ise şunlardır:



Antalya

Mersin

Gazipaşa

Anamur

Alanya

Bozyazı