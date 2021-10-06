Muz besin değerleri: 100 gr Muz kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..
"Meyveler, kabuklu ve çoğu tatlı olan besinlerdir. Bazı meyveler de ekşi ya da mayhoş olabilir. İçerdikleri yüksek vitamin ve minerallerden dolayı gün içerisinde tüketilmesi gereken meyveler sağlık için oldukça yararlıdır. İçerisinde yüksek oranda besin maddesi içeren meyvelerden bir tanesi de muzdur. Peki muz besin değerleri nelerdir? 100 gr muz kaç kaloridir? Pratein ve karbonhidrat değerleri nelerdir tüm detayları ile derledik."
İçerdiği yüksek potasyum oranı ile bilinen muz, gün içerisinde sınırlı sayıda tüketilmesi gereken meyvelerdendir. Fazla tüketim halinde vücudun dengesini bozmaktadır. Muz, ülkemizde de yetişebilen tropikal meyveler arasında yer alır.
Muz Besin Değerleri
Muz, yüksek besin değerlerine sahip bir meyvedir. Muz içerisinde 358 gr potasyum, 12 g şeker, 0,3 gr yağ, 5 mg kalsiyum, 27 mg magnezyum, 0,3 mg demir ve 2,6 g lif içermektedir.
100 Gr Muz Kaç Kalori?
Porsiyon olarak 100 gram muzda toplam 88 kalori bulunmaktadır.
Protein ve Karbonhidrat Değerleri
İçerisinde bulunan yüksek değerleri ile bilinen muzda, 1,1 gr protein bulunurken 23 gr karbonhidrat bulunmaktadır.