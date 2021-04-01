Muz Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Muz Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Muz ağacının çok fazla türü bulunur. Bu türlerden bazıları dünyanın farklı bölgelerinde yetişebilirken, Türkiye'de yetişen türevleri de vardır.

Muz Ağacı Nedir? Muz Ağacı Hakkında Bilgi

Muz ağacı, meyveleri yetişirken olgunlaşmadan hasadı yapılan, geniş, büyük ve yelpaze şeklinde yaprakları olan bir ağaçtır. Tüm dünyada yetişebildiği gibi, ülkemizde de yetiştiği bölgeler vardır.

Muz Ağacı Latince İsmi

Muz ağacının Latince ismi musa sapientum olarak bilinmektedir.

Muz Ağacı Özellikleri

Muz ağacı, gövdesi toprak altında olan bir ağaçtır. Bu gövdenin üzerinde, toprağın üstünde olan gövdeye de yalancı gövde denir. Bu gövdenin meyve verme mevsimi geldiğinde bir sap ve yapraklar çıkar. Muz ağacının meyveleri de sonradan çıkan bu sap üzerinde yetişir.

Muz Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Muz ağacı, sıcak iklimleri seven bir ağaçtır. Bu sebeple de özellikle yaz aylarında dikilir ve bakımı doğru bir şekilde yapıldığı zaman sağlıklı meyveler verir. Muz ağacının yetişebilmesi için uygun şartlar bugün sera ortamında yaratılamaz. Yani muz ağacı ancak doğal ortamında yetiştirilebilir.

Muz Ağacı Nerede Yetişir?

Muz ağacı genellikle Güney Asya bölgesinde, özellikle tropikal alanlarda yetişen bir ağaç türüdür. Her ne kadar en yoğun olarak orada yetiştirilse de, dünyanın aynı iklime sahip başka bölgelerinde de yetiştirilebilir. Muz ağacı, Türkiye'de ise yoğun olarak Mersin ilinin Bozyazı ve Anamur bölgeleri arasında yetiştirilmektedir. Çünkü Akdeniz'in bu bölgelerindeki iklim, zaman zaman tropikal bölgelerindeki iklimi andırır.

Muz Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Eğer muz ağacından kaliteli meyve alınmak isteniyorsa, bu durumda ağaç düzenli olarak budanmalıdır. Ağaca zarar verdiği düşünülen farklı renkteki yapraklar ve kurumuş dallar kesilmelidir.

Muz Ağacı Yaprak Döker mi?

Muz ağacı, özellikle kış aylarında, soğuk ya da çok rüzgarlı havalarda yaprak dökebilir. Fakat ağacın sevdiği yaz ayları geldiğinde ve havalar ısınmaya başladığında ağaç tekrardan eski haline gelecektir.

Muz Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Muz ağacı düzenli olarak sulanması gereken bir ağaçtır. Bu yüzden de genelde damla sulama ya da benzer yöntemler kullanılmaktadır. Çünkü özellikle sıcak bölgelerde yetişen ve sıcak havaları seven bir ağaç olduğundan, aynı zamanda çok da su istemektedir. Bu yüzden yaz aylarında ağaçların dipleri sürekli olarak nemli tutulmalıdır. Ayrıca ağaçların meyve vermeye başlamadan önceki dönemlerinde, toprakları havalandırılmalıdır. Bu, ağacın daha rahat nefes almasına ve meyvelerinin daha kaliteli olmasına sebep olur. Eğer muz ağacına doğru şekilde bakılırsa ağaç hızlı uzar ve daha erken meyve verir.

Muz Ağacı Faydaları Nelerdir?

Muz ağacının meyvesi yüksek miktarda lif içermesi sebebiyle tokluk hissi yaratır. Bu da özellikle kilo vermek isteyenlerin ya da sağlıklı yaşam programlarında olanların ihtiyacı olan bir şeydir. Aynı zaman muz, kalp sağlığı hastalıkları için de tedavi amaçlı olarak tüketilebilir. Muz ağacı sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak problemlerinin önüne geçilmesi konusunda yardımcı olur.

Muz yüksek miktarda potasyum içerir ve bu sebeple de kan basıncını dengeler. Kansızlık ile mücadele kapsamında tüketilebilir. Aynı zamanda muz ağacını solunum yolu rahatsızları çekenlerin ve astım hastalarının da tüketilmesi önerilmektedir.

Muz Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Eğer muz ağacı aşırı rüzgarda kalırsa, yaprakları zarar görür. Bu da ağacın hastalanmasına ve meyve vermemesine neden olabilir. Aşırı rüzgara maruz kaldığında yapraklarında renk bozulması olabilir. Aynı zamanda yanlış bakımdan kaynaklı olarak kök çürüklüğü ya da bitlenme de görülebilir. Olası bir hastalık durumunda ağaca gerekli ilaçlamalar yapılmalıdır.

Muz Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Muz Ağacı Kullanım Alanları

Muz ağacı özellikle vitaminler ve mineraller bakımından oldukça zengindir. Bu yüzden de dünya genelinde özellikle kozmetik ve ilaç sektöründe yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca muz ağacının meyveleri dalından koparıldığı gibi tüketilebilmektedir. Muz ağacı meyveleri bu şekilde tüketildiğinde pek çok fayda sağlar.