Mutluluk Hormonu (Endorfin) Nedir, Nasıl Artar? İşte, Mutluluk Hormonunu Artıran Yiyecekler

Türkçe bilinen adıyla mutluluk hormonu, serotonin ve endorfin olarak da bilinir. Bu hormon vücudumuzda sindirim sistemimizin düzgün çalışmasından uykumuzu almamıza, düzgün yemek yememizden duygusal dengemizi korumamıza kadar birçok önemli görevi yerine getirmemizi sağlar. Peki günlük yaşantımızı bu kadar etkileyen mutluluk hormonu nedir, ne işe yarar, nasıl artırılır? İşte merak edilenler…

Mutluluk Hormonu (Endorfin) Nedir?

Mutluluk hormonu (endorfin), insanlar arasında bilinen bir diğer adıyla mutluluk hormonu, insanların kendini iyi endorfin hissetmesini sağlayan, bireyin yüzünde gülümseme olması için mutluluk hormonunun salgılanmasıyla oluşan hormondur.

Mutluluk hormonu, insan vücudunda bulunan morfin, opiat benzeri bir etki oluşturan peptik yapıya sahip olan hormonlara verilen addır. Endorfin hormonu, beyindeki hipofiz bezi ön lobu tarafından sentezlenip salgılanır. Endorfin hormonun salgılanması ise insanlarda hemen hemen morfin ile aynı etkileri yaratır.

Mutluluk Hormonu (Endorfin) Ne İşe Yarar?

Mutluluk hormonu, insan vücudunda özellikle belirli saatlerde artış gösteren bir hormon olma özelliği barındırmaktadır. Endorfin salgılanmasıyla birlikte insan vücudunda iyilik görülmeye başlar. bireylerin kendilerini çok daha iyi hissetmelerine neden olan mutluluk hormonu, insanların yaşamdan aldığı zevki artıran bir etkiye yaratmaktadır.

Mutluluk Hormonu (Endorfin) Eksikliği Neye Yol Açar?

Mutluluk hormonun salgılanmadığı durumlarda insanlar kendilerini daha kötü hisseder ve mutsuz bir hayat geçirirler. Mutluluk hormonu ayrıca insan vücudunda çeşitli sebeplerle ortaya çıkan ağrıların iyileşmesi için etkili bir hormondur.

Endorfin diğer tabiri ile mutluluk hormonunun salgılanması, aynı zamanda bireyin hayattan aldığı zevki artırma noktasında son derece etkilidir.

Mutluluk hormonunun vücutta salgılanması bir insanın daha mutlu olmasını sağlayacağından bireylerin endorfin salgılayan faaliyetlerde bulunmaları oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Endorfin'in en etkili olduğu hususlardan bir diğer de kadınların doğum anıdır. Çünkü vücut tarafından salgılanan mutluluk hormonu doğum anında doğal bir uyuşturucu görevi üstlenmektedir. Bu sayede kadınlar doğumu daha rahat gerçekleştirebilme imkanına sahiptir.

Mutluluk Hormonu (Endorfin) Nasıl Artar?

Endorfin hormonun salgılanması özellikle de akşam saatlerinde çok daha fazla gerçekleşmektedir. Akşam saat 11'den gece saat 3’e kadar olan süreçte beyin tarafından mutluluk hormonu salgılanması daha fazla gerçekleşmektedir.

Endorfin hormonu, beynin herhangi bir efor sarf etmesi durumunda da artış gösterebilmektedir. Hem beyni hem de vücudu çalıştıran niteliğe sahip spor faaliyetlerinde, koşma ve yüzme gibi sağlık açısından da yararlı olan faaliyetlerde de mutluluk hormonunun salgılanması oldukça yüksek düzeyde gerçekleşmektedir.

Endorfin, gece saatlerinde salgılanan bir hormon olması bakımından özellikle uyku düzenine dikkat etmek oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bunun en önemli sebebi ise endorfin hormonun uykuda daha iyi salgılanıyor olmasıdır. Bu durum da gece 11 ile 3 saatleri arasında bireylerin uykuda olması gerektiğinin son derece önemli bir göstergesidir.

Mutluluk Hormonunu Artıran Yiyecekler

Mutluluk hormonu salgılanmasını artıran etkenlerden biri de baharat tüketimi olmaktadır. Gerçekleşen baharat tüketimi, İnsan vücudunda endorfin salgılanmasını arttırıcı bir etki yaratmaktadır. Baharatın haricinde endorfin salgılanmasını artıran çok çeşitli besinlerin varlığı söz konusudur. Çikolata, muz, dondurma, üzüm gibi yiyeceklerin mutluluk hormonu artışı için önemli olduğu bilinmektedir. Ancak her şeyde olduğu gibi bu gıdaların da fazla kullanımından kaçınılmalıdır.