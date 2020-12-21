Mutlu Çiftlerin Uyumadan Önce Yaptığı 10 Şey

Telefonlarınızı sessiz moda getirin ve kaldırın



Sosyal medya bağımlılığı, vücudunuzdaki oksitosin salınımını baskılar. Bu hormon duygusal yakınlık ve bağdan sorumludur. Akşam bir saat belirleyin ve o saatte telefonlarınızı sessize alın, uzakta tutun. Özellikle yatağa girdiğinizde telefonlarınız sizden uzak olsun!

İşinizi bir süreliğine unutun



İşi unutmaya çalışın ve yatağınızdayken iş e-postanızı kontrol etmeyi bırakın. Yarın işte üretken olabilmek için bu zamanı birlikte geçirmek ve biraz dinlenmek çok daha iyi. Yastık sohbeti çiftleri duygusal olarak birbirine bağlar, sorunları unutmanıza yardımcı olur ve kendinizi rahat hissetmenizi sağlar. İş, mali sıkıntılar veya partnerinizi endişelendirebilecek herhangi bir şey hakkında konuşmaktan kaçının.

Partnerinizle aynı anda yatağa gidin



Birçok çift gün boyu birbirini görmez ve farklı zamanlarda yatma alışkanlığı edinir. İlişki uzmanlarına göre, mutlu çiftler dişlerini birlikte fırçalar ve aynı anda yatar. Aynı anda yatağa girmek ilişkilerin sıcaklığını ve samimiyetini korumaya yardımcı olur.

Bir rutini izleyin



Her gün aynı uyku vakti rutinini takip etmek daha iyi uyumanıza yardımcı olur. Tanıdık bir rutini takip ederken beyniniz, yaklaşan yatma vaktinin sinyalini alır ve vücudunuzu uykuya hazırlar. Partnerinizle birlikte aynı rutini takip etmeniz, ilişkinizi daha samimi ve güvenilir hale getirecektir.

Kalpten bir konuşma yapın



Birbirinizin duygularına dikkat edin. Tavsiye vermenize veya sorunlara acil çözümler bulmanıza gerek yok. Bazen sadece konuşmak, sevdiklerimizin ilgisini ve desteğini hissetmek isteriz.

Uzmanlar, uyumadan önce eşinize olumlu duygular ifade etmek için birkaç dakika ayırmanızı öneriyor. Bu, günü olumlu bir şekilde bitirmenize ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca genel ruh haliniz üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir.

O gün olan her şeyi unutmaya çalışın, tüm sorunlarınızı ve endişelerinizi yatak odası kapısının dışında bırakın. Partnerinize onu ne kadar sevdiğinizi söyleyin. Duygularınızı ifade ederken ciddi ve samimi olmanız çok önemlidir.

Tartışmayın veya hararetli konuşmalara girmeyin



Uyumadan önce hararetli tartışmalara girmemeye özen gösterin. Yatakta kavga etmek asla bir sorunu çözmeye yardımcı olmaz. Üstelik ikinizin de uykuya dalması zorlaşır ve ertesi gün kendinizi oldukça kötü hissedersiniz.

Yatak odanızın çocuksuz kalmasını sağlayın



Uzmanlara göre, çocuklarınızın yatağınızda uyumasına izin verebileceğiniz tek zaman kabus gördükleri zamandır. Diğer tüm zamanlarda, yatak odanız özel alanınız olmalıdır.

Yatağınızı evcil hayvanlarınızla paylaşmayın



Kansas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, evcil hayvanlarıyla uyuyan insanların % 63'ü yeterince iyi uyuyamıyor. Uykusuzluğun önüne geçmek için yatağınıza evcil hayvanınızı almamaya dikkat edin.

Birbirinize masaj yapın



Uzmanlar, yatmadan önce hafif ve rahatlatıcı bir masajın uyku kalitenizi artırdığını, kaygıyı azalttığını ve çiftleri birbirine yaklaştırdığını söylüyor.

Sarılmayı ve öpücükleri unutmayın

Sevdiğiniz kişiye sarılmanın psikolojinize iyi geldiği araştırmalarla kanıtlandı. Uyumadan önce eşinizle yatakta sarılmayı ve birbirinize iyi geceler öpücüğü vermeyi unutmayın!