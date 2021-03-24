Muşmulanın Faydaları Nelerdir? Şifa Dağıtan Besin Muşmula…

Muşmula, halk arasında töngel, döngel, beşbıyık gibi çeşitli isimlerle adlandırılıyor. Ülkemizde özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bolca yetişen muşmula; potasyum, demir, kalsiyum, folik asit ve magnezyum gibi yararlı mineral bakımından oldukça zengin bir meyvedir.

Muşmulanın hasadı ekim sonu, kasım ayı başlarında yapılıyor. Hasadı birkaç ay sürdüğü için kış boyunca şifasından yararlanılabilir. Fakat birçok faydası bulunan bu meyve tam olgunlaşmadan yeşil haldeyken tüketilmemelidir.

Muşmulanın faydaları neler?

Muşmulanın kalsiyum, demir, fosfor, potasyum içermesinin yanı sıra askorbik asitte içermesiyle vücuda fayda sağlıyor.

Vücuda ferahlık verir.

Antioksidan özelliği sayesinde zararlı toksinleri yok eder.

Muşmula yaprağı ekstresi bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda güç verir. Diyabet yani şeker hastalığı olanlar da bu şifalı meyveyi tüketmelidir.

Muşmula yaprakları karaciğeri zehirli maddelerden korur.

Cilt kanserini önler.

Sakinleştirici etkisi sayesinde depresyona iyi gelir.

Kusma, mide bulantısını önlemeye yardımcı olur.

Bağırsak hareketlerini arttırarak zayıflamaya engel olan unsurları ortadan kaldırır. Muşmula çayı kilo vermek isteyenler tarafından yaygın olarak kullanılır.

Muşmula Çayı Tarifi

Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç muşmulayı kaynatıp süzdükten sonra süzme bal ile de tatlandırarak günde üç öğün birer çay bardağı içebilirsiniz.