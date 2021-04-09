Müslin Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Müslin Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Müslin kumaş, düz dokunmuş pamuklu bir kumaş olarak bilinmektedir. Şeffaf, hassas ve ince bir yapıya sahip olan bu kumaşlar cilde nefes aldırır.

Müslin Kumaş Nedir?

Anti- alerjik bir yapıya sahip olan müslin kumaş bebek giyiminde kullanılmaktadır. Sıvıyı emen ve terletmeyen bu kumaşın pek çok farklı özelliği de bulunmaktadır. Sağlıklı ve doğal bir yapısı olan müslin kumaş bebeklerin cilt sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Bebeklerin vücut ısısını da koruyan bu kumaşlar yüksek bir emiciliğe sahiptir. Bu nedenle peştemal ve havlu üretiminde de müslin kumaş kullanılabilir.

Müslin Kumaş Nasıldır?

Vücuda nefes aldıran müslin kumaş çok hassas ve şeffaf bir yapıdadır. Özellikle ince dokumanın uygulandığı müslin kumaş birbirinden farklı kalınlıkta üretilebilir. Terletmeyen ve cildi tahriş etmeyen bu kumaş yenidoğan ve henüz yaşına girmemiş bebekler için kullanılmaktadır. Oldukça narin bir yapısı olan müslin kumaşlar dayanıklı ve sağlam yapısı ile bilinirler. Bebek giyiminde kullanılan müslin kumaşlar sağlıklı yapıları ile bilinirler.

Müslin Kumaş Terletir mi?

Günümüzde bebek giyim sektöründe çok sık kullanılan müslin kumaş çeşitleri vücudu terletmez. Özellikle battaniye, emzirme örtüsü, havlu, kundak, bebek arabası örtüsü ve bebek kıyafetlerinde kullanılan müslin kumaşlar yetişkinler için peştemal ve havlu üretiminde de kullanılmaktadır. Bebek pikelerinde de müslin kumaş kullanılır.

Müslin Kumaş Özellikleri

Müslin kumaşlar yumuşak ve konforlu bir kullanıma sahiptir. Cildin nefes almasını sağlayan bu kumaş çeşidi yüzde 100 pamuktan üretilmiştir. Bebeklerin bornozu, kıyafetleri ve örtülerinde kullanılan bu müslin kumaş çeşitleri vücuda hava da aldırmaktadır.

Müslin Kumaş Kullanım Alanları

Müslin kumaş günümüzde pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle bebekler için kullanılan bu kumaşlar bebek giyim sektöründe çok sık kullanılır. Bebeklerin emzirme örtüleri, battaniye, kundak ve bebek ağız bezleri genellikle müslin kumaşlardan üretilir. Pike, havlu ve omuz örtüleri için de müslin kumaşlar tercih edilir.

Müslin Kumaş Esnek midir?

Yüzde 100 pamuklu ve düz dokuma olan müslin kumaş çeşitleri çok şeffaf ve ince bir yapıya sahiptir. Müslin kumaş genel olarak ince dokuma ile dokunmaktadır. Gerektiğinde ise kaba dokumalar yapılabilir. Bu sayede müslin kumaştan biraz daha kalın havlu ve peştemaller üretilebilir.

Müslin Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Dünya genelinde en eski dokuma kumaşları arasında yer alan müslin kumaş hassas ve ince dokumalı yapısı sayesinde özellikle bebek kıyafetlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Bebeklerin teni hassas olduğu için müslin kumaş tercih edilir. Özellikle yüzde 100 pamuktan üretilen müslin kumaşların temizliğine de çok dikkat edilmelidir. Bu kumaşlar hassas bir yapıya sahip olduğu için kimyasal ağartıcı içermeyen organik temizleyiciler kullanılarak temizlenmelidir. Özellikle çamaşır makinesinde yıkanacaksa çok sıcak suda yıkanmamalıdır. Çamaşır makinesinde yüksek ısıda yıkanan müslin kumaşlarda çekme görülebilir. Müslin kumaşlar aynı zamanda çabuk kuruyabilme özelliğine de sahiplerdir.

Müslin Kumaş Sıcak Tutar mı?

Dört mevsim rahatlıkla kullanılabilen müslin kumaşlar bebeklerin cildini koruyarak anti alerjik yapıları ile ön plana çıkarlar. Hava geçirgenliği yüksek olan müslin kumaş havayı rahatlıkla geçirdiği için vücudu da terletmez. Bu yapısı ile bebeklere iç çamaşırı olarak genellikle müslin kumaştan üretilen giysiler giydirilir. Bu kumaşlar da bebeklerin özellikle uyurken terlemesini önleyecektir.