Musa Ağacı Nedir, Nerede Ve Kaç Yıllık? Musa Ağacı Özellikleri Ve Hikayesi

Musa ağacı, hem yerli halk hem de turistler tarafından ilgi gören bir ağaçtır. Çünkü bu ağacın özel olduğuna inanılır. Musa ağacı da geçmişe dayanan hikayesi ile merak gören ağaçlardandır.

Musa Ağacı Nedir? Musa Ağacı Hakkın Bilgi

Halk tarafından 3 bin yıllık geçmişi olduğu bilinen Musa ağacı devasa bir büyüklüğe sahiptir. Türü ise çınar ağacıdır. Ağacın Hz. Musa tarafından dikildiğine inanılıyor. Rivayete göre Hz. Musa Hıdırbey Köyünde Musa Dağına çıkarken çok susar ve asasını ağacın bulunduğu yere bırakarak yakınlarda bulunan bir dereye su içmeye gider.

Döndüğünde asasının toprakta yeşermeye başladığını görür. Asa bir fidan haline gelmiştir. O günden bugüne asa yeşererek ağaç olup günümüze kadar ulaşmıştır. Musa ağacı Hatay ilimizde bulunmaktadır. Hatay'ın Samandağı ilçesine bağlı olan Hıdırbeyi köyüne giderek ağacı görebilirsiniz. Ağaç turistik değere sahip olması ve kutsal olduğuna inanılması ile koruma altındadır. Ziyarete açıktır. Çevresinde bulunan tesisler sayesinde gelen ziyaretçilerin ağacın bulunduğu alanda vakit geçirmesi sağlanmaktadır.

Musa Ağacı Latince İsmi

Musa ağacı Latincede Musa arbor olarak geçer.

Musa Ağacının Özellikleri

Musa ağacının ilk ve en önemli özelliği Hz. Musa'nın asasından yeşerip günümüze kadar gelmesidir. Ayrıca ağacın 3 bin yıllık geçmişe sahip olma özelliği de göz ardı edilemez. Ağaç devasa bir büyüklüğü sahip olup 17 metre boyunda 7.5 metre gövde genişliğindedir. Ağacın dalları ile beraber bin metrekarelik alanı kapladığı da diğer bir özelliğidir. Her ne kadar Musa ağacı olarak bilinse de ağacın esas türü çınar ağacıdır. Ağacın büyük ve geniş oyukları vardır. Hatta geçmiş zamanda bu oyuklar daha büyük olup insanların buraları kullandığı bilinmektedir.

Musa Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Bazı ağaçlar doğada kendiliğinden bulunma özelliğine sahiptir. Musa ağacı da hikayesi olan tek ve özel ağaçlardandır. Bu yüzden bu ağacın yetiştiriciliği, dikimi yapılmamaktadır.

Musa Ağacı Yaprak Döker mi?

Musa Ağacı da diğer ağaçlar gibi kış mevsimine girerken yapraklarını döker. İlkbahar mevsiminde yeniden yeşerir ve yeniden yaprakları çıkar.

Musa Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Musa ağacı da aslında çınar ağacı olduğu için budama yapılarak bakımı yapılır.