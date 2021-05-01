Mürver Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Mürver Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Mürver çiçeği kara mürver çiçeği olarak da adlandırılmaktadır. Görüntüsü itibari oldukça güzel bir çiçektir. Bu çiçeğin 30'a yakın türü bulunmaktadır. Dünya genelinde en fazla yaygın olan türü ise Meksika mürveridir.

Mürver Çiçeği Nedir?

Mürver çiçeği oldukça şifalı bir olan çiçektir. Kış aylarında çiçeklerini döken ve yaklaşık olarak 25 türü bulunan bir çiçektir. Mürver çiçeği yivdin olarak da adlandırılır. Adocavea familyasına mensup bir bitkidir. Dünya genelinde yaygın olan çiçek türleri arasında yer almaktadır. Dünya genelinde en fazla Avustralya ve Güney Amerika kıtalarında yer alan bir çiçektir.

Mürver Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Mürver çiçeği için önemli olan budama işlemidir. Budama işleminin düzgün bir şekilde yapılıyor olması gerekir. Toprağının da nemli kalması son derecede önemlidir. Sulu bir şekilde toprağının olması daha hızlı büyümesine neden olur. Aynı zamanda toprağın nemli olması çiçeklerin de hızlı bir şekilde açmasını sağlar. Düzenli bir şekilde bakımı yapıldığı takdirde bu çiçek Haziran ayı ile birlikte çiçeklerini vermeye balar. Toprağının daima kontrol edilmesi gerekir. Eğer toprakta kirlilik varsa bu toprak hemen temizlenmesi gerekir.

Bu bitkiler kuraklığa kısa süre dayanır. Toprağını sularken suyun durgun olmamasına dikkat edin. Durgun suda yetişmez. Toprağın daima nemli kalması önemlidir. Toprağın özellikle sürekli olarak nemli kalmasını sağlamak için turba ya da yaprak çöpü yardımı ile köklerinin malçlanma işleminin yapılması gerekmektedir. Ayrıca bakımda önemli olan bir diğer nokta ise budama işlemidir. Mürver çiçeğinin çalılarının kökünden düzenli bir şekilde budalama işlemini yapmanız bakım için elzem teşkil eder. Günde 3 saat güneşte kalması yeterli olacaktır.

Mürver Çiçeği Nasıl Ekilir?

Mürver çiçeği ilk olarak saksı da yetişir. Daha sonra toprağa tercihe göre alabilirsiniz. 4 ölçü toprak ve ponza taşı ile ekim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Mürver çiçeğini ekerken gübreleme işlemi de önemlidir. Toprağın pH derecesi 7.5 derece olacak şekilde ayarlayın. Bu derecenin üzerine çıkmaması gerekir. Gübre tercihinde kestane gübresi tercih edebilirsiniz. Bu şekilde tohumunu toprağa ekerek üzerini sulayın. Ardından toprağı nemli kalacak şekilde bırakın.

Mürver Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Mürver çiçeğini çoğaltmak için sağlam bir kök tercih etmeniz gerekmektedir. Sağlam bir kök ile birlikte kökünden kopararak başka bir saksıya ekebilirsiniz. Ekme işlemini gün içerisinde yapmanız gerekir. Çoğaltma işleminde ise humuslu toprak tercih edin. Humuslu toprakta daha hızlı yetişir ve çoğaltma işlemi daha başarılı olur.

Mürver Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Mürver çiçeğinin tohumu serttir. Aynı zamanda tohumu güneşi de fazla sevmez. Alkali derecesi iyi olan toprakta bu çiçeğin tohumu daha iyi yetişme özelliğine sahiptir.

Mürver Çiçeği Nasıl Sulanır?

Mürver çiçeğini sürekli olarak sulamanız gereklidir. Çünkü toprağı sürekli olarak nemli kalmak ister. Bundan dolayı her gün su vermeniz yeterli olacaktır. Toprağı aşırı derecede nemli kalması hızlı bir şekilde büyümesini sağlayacaktır. Sulama işlemini yaparken suyun durgun olmamasına dikkat edin. Su durgun değilse köklerini durgun olmayan su ile temiz bir su ile sulayabilirsiniz.

Evde Mürver Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Gerekli şekilde bakımları yapıldığı takdirde evlerde de ilk olarak bu çiçeğin yetiştirilmesi yapılabilir. Saksı da yetiştiğinden dolayı kolaylıkla bu çiçeği evlerde de yetiştirebilirsiniz.

Mürver Çiçeği Anlamı

Mürver çiçeği şifalı ve parlak anlamını taşımaktadır.

Mürver Çiçeği Latincesi

Bu çiçeğin Latince ismi Sambucus Nigra L'dir.

Mürver Çiçeği Özellikleri

- Çiçekleri beyaz renkten oluşur.

- Yapraklarında bazı organik asitler yer almaktadır.

- Yapraklarının kökleri müshil kullanımına uygundur.

- Dünya genelinde pek çok iklimde yetişir.

- ABC vitaminlerini içerir.

Mürver Çiçeği Faydaları

- Sahip olduğu organik bileşenleri ile birlikte kanserli hücrelere karşı savaşır.

- Romatizma ağrılarına oldukça iyi gelir.

- Kadınlarda adet düzensizliklerini düzenli hale getirir.

- Bu çiçeğin suyu tonik olarak kullanılır.

- Müshil yapımında kullanılır.

- Mide ağrılarına oldukça iyi gelir.

- Doğal bir balgam sökücüdür.

- Nezle ve gribe karşı oldukça iyi gelir.

- Kabızlığa karşı bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar.

Mürver Çiçeği Hikayesi

Mürver çiçeğinin hikayesi bulunmuyor.