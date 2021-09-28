Mürdüm Eriği Faydaları Nelerdir? Mürdüm Eriği Ne İşe Yarar, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Mürdüm eriği oldukça etli bir meyvedir. Ekşi ve tatlı lezzetinden dolayı pek çok kişi tarafından sevilmektedir. Kimi kesimlerde siyah erik kimi kesimlerde ise bardak eriği şeklinde isim almaktadır.



Mürdüm Eriğinin Faydaları Nelerdir?



İlkbaharın habercisi olan erikler mevcut varlıklarını sonbahara kadar devam ettirmektedir. Bu süre zardı içinde çeşitli türleri meyvelerini olgunlaştırmaktadır. Genel olarak bakıldığında mürdüm eriği de en geç olgunlaşmakta olan erik türü olarak kabul edilmektedir. Mürdüm eriğinin sağlık için faydaları bir hayli çok olmaktadır. Mürdüm eriğinin faydaları şu şekilde ifade edilmektedir:

İçeriğinde yüksek düzeyde lif bulunmaktadır.

Bağırsak hareketlerini düzenlemektedir.

C vitamini açısından zengindir.

Bağışıklık sistemini desteklemektedir.

Antioksidan açısından zengindir.

Kalp ve damar sağlığını büyük ölçüde korumaktadır.

Ölçülü bir biçimde tüketilmesi mevcut kan şekerini dengelemektedir.

Kemiklerin güçlenebilmesine yardımcı olmaktadır.

Osteoporoz riskini azaltmaktadır.

İdrar söktürücü niteliği bulunmaktadır.

Mutluluk hormonlarının çok daha fazla salgılanmasını sağlamaktadır.

Düzenli bir biçimde tüketilmesi ile anemi ya da kansızlık hastalığının tedavisine yardımcı olmaktadır.

Karaciğer sağlığını desteklemektedir.

Böbrek sağlığını desteklemektedir.

Kansere karşı vücudu korumaktadır.

Düzenli bir şekilde olarak tüketilmesi kötü olan kolesterol değerlerinin çok daha düşürülmesini sağlamaktadır.



Mürdüm Eriği Hangi Hastalıklara İyi Gelir?



B2, A ve C vitaminleri açısından zengin olan ve aynı zamanda kan şekerini dengeleyici özelliğiyle bilinen mürdüm eriği, kilo vermek isteyen kişilerin diyet listelerinin de yıldızı konumundadır. Bununla beraber mürdüm eriğinin pek çok işlevi bulunmaktadır. Etkili bir antioksidan olması sebebiyle birçok rahatsızlığa karşı kullanılmaktadır. Yine bu işlevi sayesinde idrar söktürücü niteliği mevcuttur. Buna bağlı şekilde ödem atmak için tüketilebilmektedir.



Vücut direncini artırmaktadır. İçeriğinde bulunan yüksek seviyedeki C vitamini sayesinde özellikle de mevsim geçişlerinde karşılaşılmakta olan enfeksiyonlara karşı vücudu korumaktadır. Bağışıklığı güçlendirirken kişilerin çok daha zinde hissetmelerini sağlamaktadır.



Kan yapıcı işlevi olduğu da bilinen mürdüm eriği, kötü kolesterolü ve tansiyonu düşürücü etki göstermektedir. Kan şekerini düzenleme etkisi ile daha sağlıklı beslenme düzeni için en ideal meyvelerden biridir. Düşük glisemik endeksi aracılığı ile kan şekerini dengelemesinin beraberinde metabolizmayı hızlandırıcı bir etkisi de mevcuttur. Sindirim sisteminde bulunan parazitleri temizleyerek çok daha iyi çalışmasını sağlamış olduğu için diyet listelerinde ara öğün şeklinde tüketilebilmektedir. Bunun beraberimde kabızlık sorununa karşı da kullanılmaktadır.



Vücut direncini artırabildiği için böbrek, karaciğer ve romatizmaya bağlı olan rahatsızlıklara karşı da destek olmaktadır. İçermiş olduğu A vitamini sayesinde cilt ve göz sağlığında etkili olmaktadır. Mürdüm eriği regl düzenleyici etkisi ile bilinmektedir. Bununla beraber özellikle erik kurusunun tüketilmesi, kardiyovasküler nitelikteki hastalıkların tedavisine yardımcı olmasından dolayı, kemik problemleri riski büyük ölçüde artan menopoz döneminde bulunan kadınların tüketmesi önerilmektedir.



Mürdüm Eriği Ne İşe Yarar?



Mürdüm eriği çeşitli hastalıların oluşumunu önlemektedir ve mevcut olan çeşitli hastalıkların hafiflemesine destek olmaktadır. Vücudun çok daha kuvvetli olmasını sağlamaktadır ve bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Özellikle kabızlık problemi yaşayan kişilerin mürdüm eriği tüketmesi tavsiye edilmektedir. Sabahları aç karnına tüketilen mürdüm eriği ile birlikte bir bardak su içilmesi kabızlığı büyük ölçüde tedavi etmektedir. Bunun nedeni mürdüm eriğinin bağırsakları çalıştıran iyi bir içeriğe sahip olmasıdır. Bu sebeple diyet listelerinde sık sık kullanılmaktadır.