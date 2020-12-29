Mükemmel Jean Pantolon Nasıl Bulunur? İşte 9 Harika İpucu...

1. Kumaşın yoğunluğu

Bazı insanlar kış ve sonbahar için kalın kumaştan kot pantolonları, sıcak havalar için daha ince kumaşları tercih ediyor. Çoğu zaman, ince kumaşlar hızlı bir şekilde gerilir ve kötü görünmeye başlar. Aynı zamanda ince kumaşlardan yapılmış kotlar sadece vücudun kusurlarını vurgular.

Kalın kumaşlar bazı sorunlu alanları gizleyebilir. İyi bir kot pantolonun pamuk ve biraz elastan içermesi gerekir. Bu, kumaşın esnemesini önlemeye yardımcı olur ve modelin giyilmesi daha rahat hale gelir. Çok fazla elastan içeren kot pantolonlar daha çok tozluk gibidir. Bu tür kotlar ucuz görünür ve mükemmel bir vücudun bile kötü görünmesine neden olabilir.

2. Boyunduruk

Boyunduruk, arka ceplerin üzerinde görebileceğiniz dikiştir. Arkadan şekli yuvarlatmak ve güzel çizgiler oluşturmak için yapılmıştır. Kalçayı aşağıdan görsel olarak kaldırmak için daha büyük boyunduruk açısına sahip kot pantolonları seçin. Açı ne kadar küçükse, kalçalar o kadar düz görünür.

3. Ön cepler



Derin ön cepler kalçaların daha büyük görünmesini sağlar. Pelvik kemiğin üzerinde daha küçük cepleri olan bir model ile kalçalar daha küçük görünecektir. Cebin genişliği de aynı derecede önemlidir. Ne kadar genişlerse vücudun o kısmı o kadar geniş görünecektir.

4. Arka cepler



Arka cepler, kalçaların kot pantolonlarda nasıl görüneceği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Uzun ve düz cepler kalçayı düzleştirecektir. Ayrıca ayrı cepler, daha geniş bir kalça görünümüne sebep olacaktır. Kalçayı görsel olarak küçültmek için belin hemen altında orta büyüklükte ceplere sahip kot pantolonları seçmelisiniz. Ayrıca ceplerin açısı ne kadar büyükse kalça o kadar yuvarlak görünür.

5. Uyum



Düşük belli kot pantolonlar bacakların daha kısa, yüksek belli olanlar ise daha uzun görünmesini sağlar. Kısa gövdeli ve uzun bacaklı kişiler düşül bel jean pantolonları iyi taşıyabilir. Jean seçerken vücudunuzu iyi tanımalı, orantıları doğru tuttuğunuzdan emin olmalısınız.

6. Manşetler



Manşetli (Bilekleri kıvrılan) dar kot pantolonunuz varsa, genellikle bacağınızın uzunluğunu kesecek ve başka bir yatay çizgi oluşturacaktır. Bacaklar ve tüm vücudunuz daha kısa görünmemesi için kotun altında bitecek topuklu uzun botlar giyin.

Düşük belli pantolonları bilekten bağlamalı ayakkabılarla kullanmak vücudun oranını bozacaktır. Zarif stilettolar düşük belleri tamamlayabileceğiniz en ideal ayakkabılardır.

7. Renk



Koyu kot genellikle vücudun inceliğini ve yüksekliğini arttırır. Daha açık renkler vücudun alt kısmının daha büyük görünmesini ve koyu renkli ayakkabılarla birleştiğinde daha kısa görünmenizi sağlar. Bununla birlikte, açık renk jean seviyorsanız 'daha iri' görünmemek için üstünüzde de açık renkli giysiler tercih etmelisiniz.

8. Yan dikiş

Dar kotlar üzerindeki yan dikiş her zaman tam olarak bacak boyunca gitmeli ve ortada olmalıdır. Mükemmel değilse, bacaklar eğri ve olduklarından daha büyük görünecektir. Buna ek olarak, tüm görünümde dağınıklığa sebep olacaktır.

9. Beden

Jean pantolonların kusursuz görünmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri doğru bedeni satıl almaktır. Sizi kilo vermeye motive etme umuduyla çok dar yeni bir giysi satın almak, bir tür kendini kandırma biçimidir. Küçük beden jean almak hem içinde huzursuz hissetmenize neden olur hem de kusurlarınızı ortaya çıkarır.

Doğru beden olup olmadığını şu şekilde kontrol edebilirsiniz; 2 parmağınızı jean üzerinizdeyken arka belinize sokun. Eğer parmaklarınız giriyorsa (çok bol olmayacak şekilde) beden kesinlikle doğrudur.