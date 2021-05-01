Müge Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Müge Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Müge çiçeği kapalı tohumlu bitkilerden bir tanesidir. Tek çeneğe sahip olan bu bitki ülkemizde de yetiştirilmektedir. Müge çiçeği Asya ve Avrupa'da oldukça fazla yetişmektedir.

Müge Çiçeği Nedir?

Müge çiçeği Ruscacae familyasına mensup olan bir çiçektir. Özellikle ilkbahar mevsiminde çiçek vermeye başlayan bir çiçektir. Ülkemizde bu çiçek inci çiçeği olarak da adlandırılmaktadır. Bundan dolayı Müge çiçeği oldukça fazla araştırılmaktadır. Özellikle müge çiçeği kokusu ile ön plana çıkmaktadır. Etrafa oldukça güzel bir koku yaymaktadır. Zarifliği temsil eden çiçek olan Müge çiçeği evlerde de yetiştirilmektedir.

Müge Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Müge çiçeğinin bakımında önemli olan detay rüzgardır. Bu çiçekler rüzgarı sevmez. Rüzgardan dolayı zarar görebilirler. Bundan dolayı yetiştirirken rüzgarın olmadığı yerlerde muhafaza etmek gerekir. Oldukça hassas bir çiçeğe sahiptirler. Bundan dolayı bu çiçeği yetiştirirken iyice korumak gerekir. Bitkinin sulaması da çiçek hassas olduğundan dolayı önemlidir. Müge çiçeğini sularken aynı değerlere sahip olan suları kullanmak gerekir. Yani kullanılan suların pH derecesi aynı olması gerekir. Yaz mevsiminde sulama işlemine daha fazla dikkat etmeniz gerecektir. Çünkü yaz mevsiminde bu çiçek fazlaca su kaybetmektedir. Bundan dolayı bol bol sulamak gerekir.

Müge çiçeği ılıman iklimleri oldukça fazla sevmektedir. Ilıman iklime sahip olan yerlerde yetiştirmeniz doğru olacaktır. Bu çiçeğe toprak verirken her yere eşit derecede sulamanız son derecede önemlidir. Ayrıca toprağın vitamin değeri haftada bir ke kontrol edilmelidir. Eğer toprak vitamin bakımından yetersiz ise toprağa yeterli miktarda vitamin takviyesi yapılması gerekmektedir.

Müge Çiçeği Nasıl Ekilir?

Genelde bu çiçek yaz aylarında açmaktadır. Dolayısıyla yaz aylarında ekim yapmanız gerekmektedir. Ekimi için normal bir saksı tercih edebilirsiniz. Normal bir saksı içerisine humuslu toprağı ilave edin. Tohumunu da tam ortasına dikmeniz gerekmektedir. Tohumunu ekmeden önce çimlendirmeniz gerekmektedir.

Müge Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Bu çiçeği çoğaltmak için mutlaka ilkbahar mevsimini beklemeniz gerekmektedir. Nisan ayında genellikle bu çiçeğin çoğaltma işlemi yapılmaktadır. Kökten ayrılarak müge çiçeğinin çoğaltma işlemi gerçekleşir. İlkbahar aylarının ortalarına gelindiğinde kök ile birlikte çıkarılır. Topraktan ayrılan kök başka bir saksıya ekilir. Bu şekilde yeni bitkiler ortaya çıkmaya başlar. Kesme işleminde steril bıçağı kullanmak gerekir. Steril ile bıçak ile kestikten sonra başka bir saksıya ekerek çoğaltma işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek mümkün.

Müge Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Tohumu kapalı tohumlardan oluşmaktadır. Aynı zamanda müge çiçeği tohumu oldukça sert ve kabuksudur.

Müge Çiçeği Nasıl Sulanır?

Müge çiçeği sulama işleminin titizlikle yaptırılması gerekmektedir. Sulama işlemi köklerden itibaren yapılmalı. Aynı amanda sulama yaparken suyun pH derecesine de dikkat etmelisiniz. Ph derecesi her sulama için aynı olmalıdır. Suda kesinlikle kireç içermemelidir. Bundan dolayı müge çiçeği sulamasında hassas olmak gerekir. Sulama işlemi yaparken köklerin her tarafına eşit bir şekilde sulamak gerekmektedir.

Evde Müge Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Ev koşulları bu çiçeği yetiştirmek için uygundur. Bakımlara dikkat edildiği takdirde evlerde de yine süs amaçlı müge çiçeği yetiştiriciliği yapabilirsiniz.

Müge Çiçeği Anlamı

Müge çiçeği zarafet anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda zarifliği de temsil etmektedir.

Müge Çiçeği Latincesi

Bu çiçeğin Latince dilindeki karşılığı Convallaria Majalis'dir.

Müge Çiçeği Özellikleri

- Yaprakları elips ya da oval şeklindedir.

- Paralel damarlara sahip olan yaprakları vardır.

- Çiçekleri salkım salkım uzayabilir.

- Kapalı tohumlu bitkilerden bir tanesidir.

- Müge çiçeği tek çenekli bir bitkidir.

- Çiçekleri beyaz bir renge sahip olup oldukça güzel bir kokusu vardır.

- Çiçekleri parfüm yapımında kullanılır.

- Müge çiçeği bahar aylarında çiçek vermeye başlar.

Müge Çiçeği Faydaları

1) İlaç Yapımı

Müge çiçeği ilaç yapımında kullanılmaktadır. Birçok ilaçların hammaddesi olarak müge çiçeği yapraklarından faydalanılır.

2) Kalp Hastalıklarına İyi Gelir

Müge çiçeği yaprakları kalp hastalıklarına oldukça iyi gelmektedir. Bitkisel bir tedavi seçeneği olarak düzenli bir şekilde müge çiçeği yapraklarının tüketilmesi gerekir.

Müge Çiçeği Hikayesi

İslam inancına göre Hz. Havva cennetten kovulduktan sonra gözyaşlarına hakim olamamış. Bu gözyaşlarından ortaya da müge çiçeği ortaya çıkmıştır. Gözyaşları toprağa süzüldükten sonra müge çiçeği filizlenmiştir.