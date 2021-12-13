Mozanit Taş Nedir, Nasıl Anlaşılır? İşte Mozanit Taşı Pırlantadan Ayıran Özellikleri

Mozanit taş son günlerde, pırlantı başta olmak üzere değerli taşların yanında alternatif bir takı olarak tercih ediliyor. Görüntüsüyle pırlantayla benzerlik gösteren mozanit taş nasıl anlaşılır? Mozanit taş nedir? İşte mozanit taşın özellikleri...

Mozanit taş nedir?

Mozanit silikon karbid olarak bilinen sınırlı miktarda ve küçük parçacıklar halinde bulunan dünyada doğal olarak oluşan bir mineraldir.

Mozanit taş nasıl anlaşılır?

Morötesi ışık altında çok hafifçe yeşil, sarı ya da gri parıltı, taşın mozanit olduğunu gösterebilir. Mozanit taşlar laboratuvar ortamında yapılıyor. Gerçek pırlanta ise doğadan çıkan taşlardır. Doğal pırlantada küçük noktalar ve kahverengilikler göze çarpar. O noktalar ve hafif kahverengilik pırlantanın doğal olduğunu gösterir.

Mozanit taşın özellikleri

Mozanit taşı, diğer değerli taşlardan daha parlaktır. Ayrıca daha sert ve dayanıklıdır. Çizilmelere, parçalanmaya karşı dirençlidir. Mozanit mücevherlerin, mücevher onarım işlemleri sırasında ısı hasarı yaşama olasılığı daha düşüktür. Mozanit taş, olası ev yangınlarında görülen aşırı sıcaklıklarda hayatta kalabilir.