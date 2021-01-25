Mortal Kombat Serisi Filmleri - Mortal Kombat Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mortal Kombat adındaki bilgisayar oyunu sinemaya uyarlandıktan sonra büyük bir başarı yakalamıştır. Bilgisayar oyununda yer alan karakterler ismi değişmeden ve özellikleri bozulmadan aynı şekilde sinema versiyonuna aktarılmıştır. Hafızalara kazınan bu karakterler arsında Liu Kang, Sonya, Rayden, Johnny Cage ve Shang Tsung gibi isimler vardır. Ölümcül Dövüş turnuvasına davet edilen tüm dövüşçüler hayatta kalmak için mücadele edecek.

Mortal Kombat Filmleri ve İsimleri

Bilgisayar oyunundan sinemaya uyarlanan Mortal Kombat ilgi çeken bir seri olmuştur. Ölümcül Dövüş olarak bilinen turnuvaya Dünya üzerinden birçok dövüşçü katılmaktadır. Hayatta kalmanın oldukça zor olduğu bu dövüşü kazanmak hiç kolay olmayacaktır.

Seride yer alan filmler şu şekildedir; Mortal Kombat 1 ve Mortal Kombat 2: Yok Oluş.

Serinin ilk halkası olan Mortal Kombat filminde iyilerin ve kötülerin savaşı olacaktır. Hafızalara kazınan birçok Mortal Kombat karakteri ilk kez bu filmde boy göstermiştir. Özellikle görsel efekt açısından çok zengin bir film olmuştur. Hareketli müzikler ve hızlı dövüşler eşliğinde soluksuz bir aksiyon yapımıdır.

Mortal Kombat Konusu



Ölümcül Dövüş adında bir turnuva düzenleyen Shang Tsung, turnuvayı kazanarak Dünya’yı ele geçirmek istemektedir. Dünya’nın birçok yerinde bulunan bu kişiler Ölümcül Dövüş hakkındaki bilgilere sahip değildir. Ancak, Rayden adındaki yıldırım Tanrısı bu kötülüğe müsaade etmemek için turnuvaya katılan bazı gençleri himayesi altına alır ve onlara yol gösterir. Bakalım kötülerin ve iyilerin savaşından kazanan kim olacaktır.

Mortal Kombat Vizyon Tarihi

Film 29 Aralık 1995 tarihinde gösterime girmiştir.

Mortal Kombat Oyuncuları

Christopher Lambert

Cary-Hiroyuki Tagawa

Talisa Soto

Robin Shou

Chris Casamassa

Linden Ashby

Mortal Kombat Yönetmeni

Paul W.S. Anderson

2. Mortal Kombat 2: Yok Oluş



Serinin ilk filmi büyük bir başarı elde etmiştir ve Mortal Kombat hayranları tarafından çok sevilmiştir. Durum böyle olunca filmin devamı için çalışmalar başlamıştır. İlk filmden yaklaşık olarak 2 sene sonra gösterime giren bu film Mortal Kombat’ın devamı olmuştur. Serinin ikinci filminde yine bolca aksiyon ve bilimkurgu öğesi görmek mümkündür.

Mortal Kombat 2: Yok Oluş Konusu



Liu Kang, daha önce katıldığı Ölümcül Dövüş’ü kazanmıştır. Bu turnuvada kendisi gibi iyilikten yana olan birçok dost kazanmıştır. Acımasız lider Shao Khan, insan soyunu yok etmek için harekete geçer. Böylece Liu Kang ve arkadaşları Dünya’yı korumak için güç birliği yapmak zorundadır. Liu Kang serinin bu filminde gücünün derinliklerine inecek ve hiç beklenmeyen gelişmeler yaşanacaktır.

Mortal Kombat 2: Yok Oluş Vizyon Tarihi

Film 1997 tarihinde gösterime girmiştir.

Mortal Kombat 2: Yok Oluş Oyuncuları

Talisa Soto

Robin Shou

James Remar

Sandra Hess

Mortal Kombat 2: Yok Oluş Yönetmeni

John R. Leonetti