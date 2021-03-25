Moringa Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Moringa Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Moringa ağacının istediği herhangi bir toprak tipi bulunmuyor. Daha çok kumlu toprakları seven bu ağaç, soğuk iklimi çok sevmese de soğuk iklimlere de ayak uydurabiliyor.

Moringa Ağacı Nedir? Moringa Ağacı Hakkında Bilgi

Moringa ağacının kökleri çok derine iner. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte filizlenir ve çiçekler açar. Dünyanın her yerinde bulunma yeteneğine sahip olan bir ağaç türüdür. Bu ağacın en çok sevdiği iklim tipi kurak ve tropikal iklim bölgeleridir. Susuz kalmaya karşı dayanıklı olan bu bitki saksıda yetiştirilemez. Sıcaklığın sıfırın altına düşmediği bölgelerde ise bahçelerde rahatlıkla yetiştirilebilir.

İklim ve hava şartları uygun olduğu takdirde Moringa ağacı hızlı bir şekilde büyüyebilir. Bu ağaç, bir sene içinde 3 metre ile 10 metre arasında uzayabilir.

Moringa Ağacı Latince İsmi

Moringa ağacı, Moringaceae ailesinden gelir ve Moringa ağacının Latincesi ise, M. oleifera'dır.

Moringa Ağacının Özellikleri

Araştırmacılar tarafından merak uyandıran Moringa ağacına mucize ağaç ismi verilir. İnsan sağlığını çok faydalı olan bu bitki, doğru şartlar altında hızlı bir şekilde büyüyebilir. Moringa ağacının her bölümü ve bitkinin tohumu, suyun zararlı bakterilerden arındırılmasına yardımcı oluyor. Moringa ağacı, bu özelliği sayesinde de Nil nehri çevresinde yaşayan insanlar tarafından çok sık kullanılıyor. Bitkinin yaprakalrı, besleyici bir özelliğe sahiptir. Protein açısından zengin olan bu ağaç türü, düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman kas dokusunu destekler. Bitkinin kök bölümü ise, hastalıkların tedavisi için sıkça kullanılır.

Moringa Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Moringa ağacı, ilkbahar aylarında dikilmeli ve iklim isteğine göre ılıman bölgelerde yetiştirilmelidir. Bu ağaç 1 derece ile -2 derece arasında yaprak döker. Soğuk kısa süreli olursa -4 dereceye kadar ince dallarını kaybeder ev daha uzun -7 derecelerde ve don olaylarında ise, toprağın üst kısmında kalan tüm kısmı tamamen ölebilir. Saksıda yetişenler -3 derecede tamamen ölebilir.

Moringa Ağacı Nerede Yetişir?

Moringa ağacı, Türkiye'de Alanya ve Anamur'ın dışında Güney Ege ve Akdeniz bölgelerinin sahil kesimlerinde riskli olsa da yetiştirilir. Burada en büyük risk, toprağın üst kısımlarının kurumuş olmasıdır. İlkbaharda ise yeni sürgünler çıkarak hızlı bir şekilde büyür ve daha çok verim alınabilir. En riskli topraklar ağır killi topraklardır. Kış aylarında ortaya çıkan yağışlarda süzek olmayan topraklar moringa köklerini çürütebilir.

Moringa Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Moringa ağacının kuruyan dalları ve altlardan gelen fazla sürgünleri budanmalıdır. Bu sayede ağacın yaşam süresi uzar. Ağacı kurumuş ve zayıflamış dallardan kurtararak daha hızlı büyümesini sağlayabilirsiniz.

Moringa Ağacı Yaprak Döker mi?

Moringa ağacı, kış ayları yaklaştığı zaman hava sıcaklığı 1 derece ile -2 derece arasına geldiği zaman yaprak döker. İlkbahar aylarında ise yeniden yaprak çıkarmaya başlar.

Moringa Ağacının Bakımı Nasıl Yapılır?

Moringa ağacının toprağının iyi süzdüren bir özelliğe sahip olması çok önemlidir. Suyun iyi süzdürülmesi çok yağış alan bölgelerde yeterli olmaz ve toprağın yükseltilmesi gerekir. Süzeklik dışında toprakta seçiciliği yoktur. En iyi verimi alabilmek için PH derecesi 6.3 ile ile 7 arasında (hafif asitli ve nötr özellikte) olması gerekir. Moringa ağacının gübrelenmesi için çiftlik gübresi tercih edilir.

Moringa Ağacı Faydaları Nelerdir?

- Bitki çayı olarak tüketildiği zaman vücut sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

- A vitamini bakımından çok zengin olduğu için göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

- Lifli yapısından dolayı sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

- İçinde bulunan antioksidan bileşenleri sayesinde cilde güzellik verir.

Moringa Ağacı Hastalıkları Neler?

Moringa ağacının fidanlarında zararlı hastalıklar görülebilir. Bu nedenle fidan alırken dikkatli olmak gerekir.

Moringa Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Moringa Ağacı Kullanım Alanları

Moringa ağacı, mucize ağacı olarak bilinir. Malezya'da bu ağacın tohumları fıstık gibi tüketiliyor. Bu ağacın meyvesinden elde edilen yağ ise cilt ve saç bakımında önemli bir yer tutuyor. Kabukları ise, mobilya yapımında sıkça kullanılıyor. Ağacın yapraklarından elde edilen toz, hijyen amacı ile kullanılıyor.