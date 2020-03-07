Monkey Jungle’da Çocuklar İçin Eğlenceli Bir Gün!

Macera dolu bir gün için hemen buraya tıkayarak indirimli giriş biletlerinizi satın alın.

Bu bir ilandır.

Monkey Jungle oyun, eğlence ve aktivite merkezi; 1-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olup, onların zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamanın yanında ebeveynleri ile birlikte kaliteli zaman geçirmelerini hedeflemektedir. Bilgisayar oyunları, internet üzerinden oynanan oyunlar, tabletler ve cep telefonları ne yazık ki çocukların hareketsiz kalmasına neden olmakta. Monkey Jungle’ın hedefi; çocukların bedensel aktivitesini artırarak onların zihinsel ve sosyal gelişimlerini olumlu yönde etkilemek ve onları teknolojiden uzak bir dünyada da eğlendirmek. Oyun parkına gelen çocuklar koşarak, trambolinde zıplayarak, pedal çevirerek ve de diğer arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirerek bedensel ve sosyal yönden hareketlilik içinde olacaklar. Hemen buraya tıklayabilir ve çocuklarınızla birlikte macera dolu bir gün için biletlerinizi satın alabilirsiniz.

Yola çıkma misyonu her çocuğu eğlendirmek olan Monkey Jungle’a indirimli giriş biletlerinizi buradan alabilir, çocuklarınızın keyif ve oyun dolu bir gün geçirmesini sağlayabilirsiniz. Üstelik nefis çocuk menüsü hediyesiyle…

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.