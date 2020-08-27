Modası hiç geçmeyen en trend sonbahar renkleri

2020 yılının sonbahar- kış en iyi klasik renkleri arasında kırık beyaz, karamel beji, koyu mavi ve arduvaz gri tonları yer alıyor. Buna, sonbaharda sıkça karşımıza çıkan yanık portakalı da eklediğimizde, ortaya uzun yıllar kullanabileceğimiz geniş bir renk paleti çıkıyor. Moda tutkunları için, bu yılın beş klasik sonbahar rengini anlatıyoruz:



1- Bej



Bej, sıkıcı renklerin aksine tüm nötrleri yönetmekte tarafsızdır. Klasik bir şal veya kruvaze bir paltoyla sonbaharı parlatan bir renk olma özelliği taşır.



2- Gece mavisi

Hem alaturka hem de modern olmayı başaran renklerdendir. Lacivert ya da siyah giymek istemediğinizde, nötr ama klasik olmayan bir renkle dikkat çekmek istiyorsanız, gece mavisi mutlaka dolabınızda bulunmalı.



3- Krem rengi



Krem kadar klasik olan çok az renk vardır. Sonbaharda, ferah bir görünüm sağlamak için bu geçiş rengi gardırobunuza eklenebilir. Kusursuz bir kombin için lacivert, siyah veya kahverengi tonlarıyla dengelenmiş beyaz düğmeler, tişörtler veya ceketler giyebilirsiniz.



4- Arduvaz gri (Taş rengi)



Sonbahar aylarına en çok yakışan renklerden biri arduvaz grisidir. Bu ren jean, siyah ve sessiz tonlarla muhteşem bir uyum yakalar.

5- Yanık turuncu

Yanmış portakal, doğadan giyime kadar her yerde sonbaharın gölgesi olabilir. Bu renk tam anlamıyla dökülen kurumuş yaprakları temsil eder. Elbiselerden süveterlere kadar, hem klasik bir ruh hem de daha parlak bir renk patlaması arıyorsanız, bu renk sizin harika bir seçim.