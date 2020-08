Modanın Muhteşem İsmi: Coco Chanel Hakkında Az Bilinen 7 Şey

Dünyaca ünlü efsanevi tasarımcı Coco Chanel, 20. yüzyılın en etkili 100 kişisinden biri olarak adlandırılan, moda dünyasının öncü isimlerinin başında gelir. Erkek giyimden ilham alan Chanel, basit ama oldukça pahalı tasarımlarıyla dünya modasına yeni bir bakış açısı getirmeyi başardı.

Sadece bugünkü siyahı siyah yapmakla kalmadı, aynı zamanda hiçbirimizin küçük siyah elbisesiz yaşayamayacağı gardıroplarımızın temelini de attı. İşte onun hakkında özellikle kadınların dikkatini çekecek az bilinenler:

1- Vazgeçilmezi cep detayları

Coco Chanel'in cep detaylarına olan zaafı, kadın çantalarının tasarımlarında adeta odak noktasıydı. Böylelikle, çantalara ekstra eklediği ceplerle farklı bir hava katmayı ve modası asla geçmeyecek bir tarza imzasını atmayı başardı.

2- Hobi olarak başladı

Chanel kariyerine, daha sonra aristokrat Parisliler tarafından çok tutulacak olan şapkalar tasarlayarak başladı. Dikkatini en çok çeken, yenilikçi ve süslü şapka tasarımları oldu. Belki de sizin için de, Chanel gibi hobinizi bir kariyere dönüştürmenin vakti gelmiştir!

3. Çoraptan moda ikonluğuna

Coco Chanel'in bir moda efsanesi olmadan önce küçük bir çorap dükkanında tezgahtar olarak çalıştığını biliyor muydunuz? Her zaman, tasarımlarıyla bir gün ünlü aktristleri süsleyeceğini hayal etti ve başarıya giden yolda emin adımlar atmaktan vazgeçmedi. Unutmayın efsaneler küçük adımlarla başlar! Siz de mütevazı başlangıçlardan ihtişama giden yolda ilerlemekten çekinmeyin.

4- 'Bronzluk’ onunla moda oldu

Bronzlaşmanın tesadüfen moda olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! 1923'te Cannes'a doğru çıktığı yolculukta bronzlaşmasının ardından, güneş yanıklarını bile moda yapan kişi Coco Chanel olmuştur! "Yenilik! Kişi sonsuza kadar yenilik yapamaz. Klasikler yaratmak istiyorum" diyen ünlü tasarımcı, her zaman popüler olmaktan çok kalıcı olmanın önemine inanıyordu.

5- Hotel Ritz neredeyse eviydi

Coco Chanel, 30 yıldan fazla bir süredir, Paris’teki ünlü Ritz otelini neredeyse evi gibi kullanıyordu. O dönemde aşk yaşadığı Alman subay Dincklage'nin, otelde ona özel düzenlemeler yaptığı haberleri de bir dönem çokça konuşulanlar arasındaydı.

6- En sevdiği sayı

5 rakamının ünlü tasarımcının hayatında özel bir yeri vardı. ‘Chanel No. 5’ parfümü 5 Mayıs 1921 tarihinde tanıtıldı. Bu bir tesadüf olamaz! 1921'de Chanel'in imzalı kokusu çıktı. Bu, yarattığı beşinci örnek ürün olduğu için Chanel No. 5 olarak adlandırıldı. Marilyn Monroe, favorisinin bu parfüm olduğunu söylediği günden beri hala her 30 saniyede bir Chanel No. 5 şişesi satılıyor.

7- Hiç evlenmedi

Coco Chanel birçok erkekle ilişkisi olmasına rağmen hiç evlenmedi. Belki de moda dünyasına olan bağlılığından uzaklaşmaktan korktuğu için, düzenli bir evlilik hayatı ona hiç cazip gelmedi.

Aşk hayatıyla da birçok genç kızın idolü olan Chanel, ilişkilerini genelde üzerlerine çok gitmeyerek, hatta zaman zaman kayıtsız kalarak rahatlıkla yürütebiliyordu. Aşıklarıyla, modaya olan tutkusunun önüne geçecek kadar dayanıklı bir bağ kurmaktan hep kaçındı.