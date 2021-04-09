Modal Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Modal Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Modal kumaş, günlük ev eşyalarında ve giyimde kullanımı söz konusu olan oldukça popüler bir kumaş olma özelliği taşımaktadır. Bu bakımdan günümüzde önemli bir kullanıma sahip kumaş çeşitleri arasında yerini almaktadır.

Modal Kumaş Nedir?

Günümüzde yaygın ve popüler kullanımın varlığı söz konusu olan kumaş türlerinden biridir. Modal kumaş, bir çeşit suni ipek olan yarı sentetik bir selüloz lifi olma özelliği barındıran bir kumaş türüdür. Modal kumaş üretimi, ağaçlardan yeniden oluşturulan selülozun dönüştürülmesiyle gerçekleştirilir. Kumaşın üretiminde kullanılan selüloz genellikle kayın ağaçlarından elde edilir.

Modal Kumaş üretiminde kullanılacak olan modal, kayın ağaçlarından alınan odun liflerinden elde edilir. Bu işlemin yapılışındaki ilk adım odun liflerini sıvı hale getirmek olmaktadır. Sonrasında ise bu sıvı haldeki modal maddesi çok küçük deliklerden geçirilir.

Geçirildiği deliğin diğer taraftan çıktıklarında ise istenilen kumaşı oluşturmak için birlikte dokunma işlemleri gerçekleştirilir. Kimi zaman modal kumaş, kendi başına kullanılabilmektedir. Diğer zamanlarda pamuk ve spandeks gibi farklı liflerle de birleştirilerek üretimi söz konusu olabilmektedir.

Modal Kumaş Nasıldır?

İlk olarak 1951 yılında Japonya'da geliştirilmiş olan bir kumaştır. Modal kumaşı yumuşak ve esnek bir yapıya sahiptir. Bu özellikleri modal kumaşı, moda aktif ve spor giyim için ideal bir yapıya sahip kılmıştır. Aynı zamanda bir ipek kadar pürüzsüz yapıdadır. Modal kumaşı üretim aşamasında, boyayı hızlı absorve ederek hapseder. Bu sayede renginin solma veya dışa boya vermez.

Modal Kumaş Terletir mi?

Modal kumaş türü, nefes alabilir bir yapıya sahip olup suyu pamuktan yaklaşık olarak yüzde elli daha fazla emen bir yapısı vardır. Bu sayede giyildiğinde vücudun terlemesini önleyen ve terlediğinde de emici bir nitelik barındırarak kuru tutmaktadır. Bu yapısı sayesinde çok fazla tercih edilen kumaş türleri arasında yerini almaktadır.

Modal Kumaş Özellikleri

Modal kumaş sahip olduğu pek çok özelliği bakımından dikkat çeken kumaş türleri arasında yer almaktadır. Bu anlamda modal kumaşın özellikleri şunlardır:

- Nefes alan bir yapıya sahiptir,

- Dökümlü bir yapısı vardır.

- Parlak bir görünüm barındırmakatdır.

- Dokunuşu ipeğe benzemekle birlikte ve yumuşak bir dokusu vardır.

- Esnek yapıdadır,

- Yıkanmayla birlikte rengi bozulmaz ve yıpranmayan bir nitelik barındırır.

- Giyildiğinde vücudun terlemesine sebebiyet vermez,

- Sıcak yaz dönemlerinde vücudu yakmadan rahatlıkla kullanılabilir.

- Her mevsim rahat bir kullanım olanağı sağlar.

Modal Kumaş Kullanım Alanları

Modal kumaş'ın çok çeşitli kullanım alanlarının varlığı söz konusudur. Bu kapsamda:

- Günlük giyimde,

- Spor kıyafetlerinde,

- İç giyimde,

- Yatak nevresim takımları,

- Havlularda,

- Bornozlarda,

- Pijamalarda,

- Çoraplarda,

Modal Kumaş Esnek midir?

Modal kumaş, esnek yapıya sahip olan bir kumaş türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özelliği kumaşın popüler olmasına katkı sağlayan niteliklerinden birini oluşturmaktadır.

Modal Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Farklı su sıcaklıklarında rahatlıkla yıkanabilen modal kumaş, defalarca yıkandıktan sonra bile ilk gün ki özelliğini muhafaza edebilen bir kumaştır. Bu bakımdan yıkandığında çekme yaşanmayan bir kumaş olma özelliğine sahiptir.

Modal Kumaş Sıcak Tutar mı?

Modal kumaş sahip olduğu yumuşak özelliği sayesinde vücudu sıcak tutan kumaş türleri arasında yer alır.