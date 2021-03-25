Misvak Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Misvak Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Misvak Ağacı Afrika ve Asya bölgelerinde yetişen ve tuzlu toprakları seven bir ağaç çeşididir. Meyvesi yenen bu misvak ağacı farklı sektörlere de ham madde sağlar.

Misvak Ağacı Nedir? Misvak Ağacı Hakkında Bilgi

Misvak ağacı Salvadoraceae familyasına ait bir bitki türüdür. Afrika ve Asya kökenli olan bu bitki en çok tuzlu toprakları sevmektedir. Arabistan topraklarında da yetişen misvak ağacı kokusu güzel olan ve meyve veren bir ağaçtır. Misvak ağacı suni diş fırçalarına göre daha sağlıklı bir şekilde diş fırçalanmasını sağlar. Ayrıca tıp ve ilaç sektöründe de misvak ağacı kullanılmaktadır.

Misvak Ağacı Latince İsmi

Odunsu bir ağaç olan misvak ağacının Latince ismi Salvadora persica olarak bilinmektedir. Salvadoraceae familyasına ait bir bitki olan misvak ağacının kalem biçiminde yontulan dalları diş temizleme malzemesi olarak da bilinmektedir. Günümüzde en çok doğal diş fırçası olarak kullanılan misvak ağacı odunsu ve keskin kokulu bir ağaçtır.

Misvak Ağacı Özellikleri

Hoş bir kokuya sahip olan misvak ağacı yüksek miktarda kalsiyum oksalat içermektedir. Silisyum ve kükürt açısından da zengin olan misvak ağacı tanen, saponin ve mineral tuzları içermektedir. Genel olarak tuzlu toprakları seven misvak ağacı diş sağlığının korunmasında da çok önemli bir yere sahip olması ile bilinir.

Misvak Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Yaklaşık 7000 yıl öncesine kadar dayanan misvak ağacı çok bilinen bir bozkır bitkisidir. Özellikle Arabistan'da erak ve arak ağacı olarak bilinen misvak ağacı ilk defa Babiller tarafından keşfedilmiştir. Meyveleri üzüm salkımına benzeyen misvak ağacı zamanla kebas ismini almıştır. Nohut büyüklüğünde meyveleri olan misvak ağacı özellikle Yunan ve Mısır uygarlıklarında ortaya çıkmıştır.

Misvak Ağacı Nerede Yetişir?

Misvak ağacı günümüzde özellikle Asya ve Afrika bölgelerinde yetişen nadide bir ağaçtır. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan misvak ağacı Babiller tarafından tanınmaya başlamıştır. Misvak ağacı daha sonra ise Yunan ve Mısır uygarlıklarında da tanındı.

Misvak Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Lifli bir odunu bulunan misvak ağacı Misvakgiller familyasına aittir. Afrika ve Asya bölgelerinde yetişen misvak ağacı dikensiz çalı ve küçük ağaçlardan oluşur. Yaprakları karşılıklı, tam ve derimsi olarak dizilen misvak ağaçları çiçek halkaları da dört parçalıdır. Meyveleri küçük kirazlara benzeyen misvak ağacı odunu da lifli bir yapıya sahiptir.

Misvak Ağacı Yaprak Döker mi?

Misvak ağacı özellikle kış mevsiminde yapraklarını dökmektedir. İlkbahar aylarında çiçek açan misvak ağaçları kış aylarında da yapraklarını dökerler.

Misvak Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Misvak ağacı tuzlu topraklarda ve sıcak iklimlerde kendiliğinden yetişir. Bu nedenle çoğu zaman için misvak ağaçlarına bakım gerekmez.

Misvak Ağacı Faydaları Nelerdir?

Misvak ağacının dallarının uzundan tiftiklenmesi nedeniyle lifleri yoğun olan misvak ağaçlarının dalları diş fırçası olarak kullanılmaktadır. Misvak genel olarak parmak kalınlığında olması ile bilinir. Misvak ağacının kurutulan gövde ve dal parçaları da diş fırçası olarak kullanılmaktadır. Misvak genel olarak mikropları da öldürebilir. Misvak ağacı ayrıca diş temizliğinde de kullanılır. Günümüzde misvak ağacının lifli dalları diş temizliğinde kullanılır. Özellikle Arap ülkelerinde misvak dalları ile diş temizliği gerçekleştirilir. Ayrıca misvak yaprakları da kozmetik ve temizlik maddesi oluşturulmasında kullanılabilir.

Misvak Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Misvak ağacı genel olarak tuzlu toprakları sevmektedir. Sıcak iklimlerde yetişen misvak ağaçları kolay kolay hastalık kapmaz Yalnızca yerini sevmeyen misvak ağaçları enfeksiyon kapabilirler.

Misvak Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Misvak Ağacı Kullanım Alanları

Misvak ağacının dallarından elde edilen lifli kısımlar doğal diş fırçası olarak kullanılır. Misvak 20 cm parmak kalınlığında kesilir. Esmer renkli çubuklar halinde olan misvak ağacı dallarının yanı sıra bitki yaprakları kuvvet verici ve ateş düşürücü olarak kullanılmaktadır. Yatıştırıcı özelliği de olan misvak ağacı yaprakları su ile birleşince kimyasal olarak kullanılır. Bu şekilde da kısa sürede mikroplar öldürülür.