Mısır Unu Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Mısır Unu Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Birçok faydası bulunan yüz maskelerinin aynı zamanda da çok çeşitli şekilleri de mevcuttur. Cildinizin ihtiyacına uygun olarak siz de en uygun yüz maskesini uygulayabilirsiniz. Üstelik hazır alınan yüz maskelerinin dışında evinizde bulunan malzemeleri kullanarak kendiniz için doğal bir yüz maskesi de hazırlamayı tercih edebilirsiniz.

Mısır Unu Yüz Maskesi Nedir?

Mısır unu yüz maskesi, en fazla tercih edilen maskelerden birisi olma özelliği ile bilinmektedir. Yapımı oldukça kolay olan mısır unu maskesini siz de evinizde kolaylıkla yapabilir ve uygulayabilirsiniz. İçerisinde başka malzemeler bulunmasına rağmen etken maddesi olan mısır unu sayesinde cildinize birçok fayda sağlayacaktır. Düzenli olarak kullanıldığı takdir de cilt sorunlarını da düzeltici bir etkisi bulunan yüz maskesi bakım yaparken vazgeçilmezleriniz arasında yer alacaktır.

Mısır Unu Yüz Maskesi Ne İşe Yarar?

Bilinçli bir şekilde kullanıldığı takdir de düzenli uygulamalar sonucunda cildinizde oluşan olumlu gelişmeleri siz de fark edebilirsiniz. Mısır unu maskesinin cilt üzerinde oldukça fazla faydası bulunmaktadır.

Mısır unu içerisinde birçok vitamin bulunmaktadır. Bulunan bu vitaminler ise yaşlanma karşıtı bir etki oluşturarak ciltteki kırışıklıkları önleyici bir etkiye sahiptir.

Üstelik mısır unu ile yapılmakta olan yüz maskeleri peeling özelliğine sahiptir. Bu şekilde cildiniz de bulunan ölü derileri de temizlemiş olursunuz.

Sivilcelerin oluşumunu engelleyici bir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda siyah nokta oluşumunu da engeller.

Zararlı güneş ışınlarına karşı ciltte bir koruma tabakası oluşturur

Mısır Unu Yüz Maskesi Nasıl Yapılır? Yüz Maskesi Yapımı

2 yemek kaşığı mısır unu ile 2 yemek kaşığı yoğurt iyice karıştırılır. İçerisine 1 yemek kaşığı nemlendirici krem eklenir. 2 yemek kaşığı da su ekleyerek biraz sulanmasını sağladıktan sonra maskeniz cildinize sürmek için hazır hale gelmiş demektir. Masaj yaparak uyguladıktan sonra yüzünüzde 15 dakika kadar bekletmeniz gerekecektir. Sonrasında ise ılık su kullanarak yüzünüzü durulayabilirsiniz.

Renk açma özelliği için mısır unu maskesi yapmayı tercih edersiniz eğer, öncelikli olarak 1 tatlı kaşığı mısır unu ile 1 tatlı kaşığı beyaz kili iyice karıştırın. İçerisine 1 tatlı kaşığı da nemlendirici krem ekledikten sonra maskenizi kullanabilirsiniz.

Mısır Unu Yüz Maskesi Faydaları Nelerdir?

Mısır unu yüz maskesinin birçok faydası bulunmaktadır. Bu yüzden de oldukça fazla tercih edilmekte olan bir maskedir.

Yaşlanmayı engelleyici bir özelliğe sahiptir. Cildi gerginleştirerek ciltte oluşan kırışıklıkları da engeller.

Güneş ışınlarından gelen zararlı ışınların tutulmasını sağlayan bir kalkan görevi görür.

Mısır unu maskesi aynı zamanda cildi nemlendirici bir özellikte bulunmaktadır.

Ciltte bulunan sivilce izlerini geçirmek için de kullanılmaktadır.

Mısır Unu Yüz Maskesi İçin Pratik Tarifler