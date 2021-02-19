Mısır Nasıl Yetişir? Mısır Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Mısır üretimi ülkemiz koşullarına, 1950 yıllarında Karadeniz ve de Marmara Bölgelerinde yapılır iken 1980 yıllarından sonra Akdeniz ve de Ege Bölgelerine doğru kaymıştır. 2000’li yıllar sonrasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mısır üretimi de önemli miktarda bir artış göstermektedir.



Mısır Nasıl Yetişir?



Mısır, sulanır alanların artışlarına bağlı olarak üretimi son yıllarda çok önemli artışlar göstermektedir. Son on yıl içindeki ekim alanları yaklaşık olarak .6, üretim miktarı ise %52.3 oranında bir artış göstermiştir. Ayrıca sulu tarım alanları içinde ikinci ürün olarak mısır ekimi görülmektedir. Süt ve ya besi hayvanı yetiştiricileri bol ve de ucuz olmasının yanında çok kaliteli olması dolayısıyla yem kaynağı olarak da kullanılır.



Ülkemiz çok zengin toprakları üstünde yetiştirilen mısır çeşitleri aşağıdaki gibidir. Bunlar;



At dişi mısır,

Sert mısır,

Cin mısır - patlak mısır ve de şeker mısır olmaktadır.



Türkiye’de ve ya dünya üzerinde mısır üretimleri faaliyetlerinin artış sebepleri;



Hibrit tohum kullanımı,

Bölgelere uygun olan tohum çeşidi seçimler,

Yem sanayinde talebin artma durumu,

İkincil ürünün üretiminin artış göstermesi,

Ege Bölgesi ve de GAP projesi sebebi ile GAP alanında olan açılan boş ekim alanı,

Mısır fiyatının dünya pazarında artışlar göstermesinin neticesinin ülkemize yansıması artış sebeplerinden olmaktadır.



Mısır Nerelerde Yetişir?



Mısır üretimi ise özellik ile Mardin, Adana, Şanlıurfa, Manisa, Sakarya, Osmaniye, Mersin, Konya, Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, İzmir, Hatay, Samsun ve de Diyarbakır illerinde çok yoğun olmaktadır. Türkiye’de mısır ekimleri alanları yaklaşık olarak %68 tanelik ve %32 silajlık bir mısır ekim alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.



Mısır Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?



Genel olarak Türkiye‘de tahıllar içinde buğday ve ya arpanın ardından da en geniş bir ekim alanı olan sıcak iklim tahılı mısır olmaktadır. Mısır tarımı genelde Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Marmara, Ege ve de Güneydoğu Anadolu’da ortalama olarak 60 ilimizde yapılmaktadır. Son yıllarda çok fazla artış göstermekte olan mısır üretimleri güneydoğuda GAP projelerinin ardından da ekim alanlarının boşa çıkması durumu sebebi ile de artış göstermektedir. Bu nedenle Mısır üretimi çok yaygın olmaktadır.