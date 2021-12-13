Mısır gevreği kaç kalori? 100 gram mısır gevreği besin değerleri ve kalorisi...

Mısır gevreğinin sahip olduğu bir kalori miktarı bulunuyor. 100 gram mısır gevreği içerisinde yaklaşık olarak 379 kalori bulunuyor. Mısır gevreği içerisinde yer alan yağ oranı oldukça düşüktür.

Mısır Gevreği Kaç Kalori?

Kolay kahvaltı seçeneklerinden biri olan mısır gevreği, çok sevilen bir gıda türüdür. Kahvaltıda zaman kaybetmek istemeyenler için oldukça uygun bir üründür. İçerisinde bulunan besin değerleriyle kahvaltı için yeterli oluyor. Mısır gevreği tüketen kişiler kilo aldıklarında araştırma yapabiliyor. İçerisinde yaklaşık olarak 379 kalori bulunan bir üründür.

100 Gram Mısır Gevreği Besin Değerleri ve Kalorisi

100 gram mısır gevreği içerisinde, 68 gram karbonhidrat bulunuyor. Toplam yağ bakımından ele alındığında ise içeriğinde 7 gram yağ bulunuyor.