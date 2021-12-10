Mısır ekmeği kaç kalori? 100 gram mısır ekmeği besin değerleri ve kalorisi...

Kalorisi merak edilen mısır ekmeği içerisinde belirli miktarda kalori bulunuyor. Mısır ekmeği çok severek tüketilen ekmek türleri arasındadır. 100 gram mısır ekmeği içerisinde 330 kalori bulunuyor.

Mısır Ekmeği Kaç Kalori?

Yemeğin yanında tüketilen ekmeklerin sahip olduğu farklı kaloriler bulunuyor. Günümüzde tüketilen farklı ekmek çeşitleri bulunuyor. Mısır ekmeği de tüketilen ekmek çeşitleri arasında yer alıyor. Mısır ekmeği yaklaşık olarak 330 kalori içeriyor.

100 Gram Mısır Ekmeği Besin Değerleri ve Kalorisi

Mısır ekmeği herkesin bildiği ekmek türleri arasındadır. 100 gram mısır ekmeği 330 kaloriye eşittir. Aynı zamanda içerisinde 54 gram karbonhidrat bulunuyor. Ayrıca mısır ekmeğinin içerisinde 10 gram yağ ve 7 gram protein yer alıyor.