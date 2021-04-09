Mira Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Mira Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Mira kumaş her mevsim rahatlıkla kullanılabilen kumaş çeşitlerinden biridir. Kadın giyim sektöründe yoğun olarak kullanılan mira kumaş hem ters hem de düz olarak kullanılabiliyor.

Mira Kumaş Nedir?

Günümüzde en çok kullanılan kumaşlardan birisi olan mira kumaş tersten kullanıldığı takdirde atlas kumaş özelliği göstermektedir. Bu şekilde dokuma ayrıcalığı sunan mira kumaş genellikle dış giyim sektöründe kullanılır. Özel bir yapısı olan mira kumaş farklı isimlerle de anılır. 0 polyester iplik ile üretimi gerçekleştirilen bu kumaş genel olarak tesettür modasında kullanılmaktadır. Mira kumaş tesettür modasında kullanılan esnek yapılı bir kumaş olarak bilinmektedir.

Mira Kumaş Nasıldır?

Mira kumaş çeşitleri genel olarak tesettür giyim sektöründe kullanılmaktadır. Mira kumaşın en önemli özelliği 0 polyester üretimi olarak bilinir. Yaz mevsiminde ve kış mevsiminde kullanılan mira kumaş çeşitleri halk arasında duble kumaş ve ya krep kumaş olarak da bilinmektedir. Mira kumaşın üretiminde de kullanılan kumaş ipliği kalınlığı ve değişik özellikleri ile bilinir. Tekstil sektöründe en çok kullanılan kumaşlardan bir tanesi de mira kumaş olarak bilinmektedir.

Mira Kumaş Terletir mi?

Günümüzde en çok kullanılan kumaş çeşitlerinden bir tanesi de mira kumaşlardır. Duble kumaş ve krep kumaş olarak da bilinen mira kumaşlar tesettür giyimde çok talep görüyor. Tesettür kıyafetlerin üretiminde kullanılan mira kumaş genellikle terletmez. Bu nedenle mira kumaş yazın ve kışın rahatlıkla kullanılabilir.

Mira Kumaş Özellikleri

Günümüz tekstil sektöründe çok sık kullanılan mira kumaş çeşitleri yapısı itibari ile iç kısmı göstermez. Esnek bir yapısı olan mira kumaş oldukça dayanıklıdır. Yaz ve kış mevsiminde de kullanılabilen mira kumaş polyester kumaş ile birlikte de kullanılmaktadır. Ayrıca mira kumaş örgü dokuma kumaşlar grubunda yer almaktadır.

Mira Kumaş Kullanım Alanları

Son yılların en popüler kumaş çeşitlerinden birisi olan mira kumaşın kullanım alanları oldukça geniştir. Tesettürlü hanımların en çok tercih ettiği kumaşlardan birisi mira kumaşlardır. Mira kumaşlar ise tesettür giyim sektöründe sıklıkla kullanılır. Bu kumaşlar iç bölümü göstermediği için de çok sık tercih edilmektedir. Tesettür modasının vazgeçilmez kumaşlarından bir tanesi olan mira kumaş örgü dokuma kumaş grubunda yer almaktadır.

Mira Kumaş Esnek midir?

Kadınlar için kıyafet seçimleri çok önemlidir. Kıyafet satın alınırken ise kumaş yapısından desenine kadar her detayına bakılır. Kıyafet seçiminde pek çok detayın yanı sıra esneklik de çok önemlidir. Özellikle tekstil sektöründe sıkça kullanılan mira kumaş esnek yapısı ile öne çıkar. Özellikle esnek olduğu için de çok fazla tercih edilmektedir.

Mira Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Mira kumaştan üretilen kıyafetlerin temizliğine ve bakımına çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Mira kumaşın yapısı hassas olduğu için mutlaka özenli bir şekilde temizlenmelidir. Mira kumaş hassas olduğu için yıkanınca çeker. Bu nedenle kumaş soğuk suda elde yıkanabilir. Ayrıca mira kumaştan üretilen kıyafetler kuru temizleme de yapılabilir.

Mira Kumaş Sıcak Tutar mı?

Genellikle tesettür sektöründe kullanılan mira kumaş pek çok kıyafetin üretiminde kullanılır. Mira kumaştan üretilen kıyafetler yaz mevsiminde ve kış mevsiminde giyilebilir. O yüzden sıcak tutan mira kumaş çok fazla terleme sağlamaz. Mira kumaştan üretilen kıyafetlerin bazıları ise vücudu oldukça sıcak tutarak kışın daha çok tercih edilebilir.