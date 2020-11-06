Minimalist bir dolabın ipuçları

Her şeyi ortaya çıkarın

Öncelikle ilk yapmanız gereken şey dolabınızda ne varsa çıkarmak. Elbiselerden şapkalara, takılardan ayakkabılara ne kadar kıyafetiniz varsa hepsini ortaya dökün.

Giyilecek/giyilmeyecek şeklinde ayırın

Dolabınızı ortaya dökünce aslında ne kadar çok giymediğiniz eşyanız olduğunu fark edeceksiniz. Çıkardığınız kıyafetleri giyilecekler ve giyilmeyenler olarak 2'ye ayırın.

Temel parçalar; jean, klasik pantolon, gömlek, basic tişört, blazer ceket, klasik bir elbise, stiletto ve sneaker'lar minimalist bir dolabın vazgeçilmezleridir. Birçok şey ile ve birbiri ile kombinleyebileceğiniz parçalara ayırın, geriye kalan fazlalık ne varsa iyi durumda olanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırın, kötü durumda olanları ise atın.

Sık sık giydiğiniz kıyafetleri de yazlık-kışlık olarak ayırın ve sezona ait olmayan parçalara vakumlu hurçlara koyarak saklayın.

Yerleştirin

Kalmasına karar verdiğiniz kıyafetleri yazlık ve kışlık olarak ayırdıktan ve sezona ait olmayanları da ortadan kaldırdıktan sonra düzenlemeye başlayabilirsiniz. Kıyafetlerinizi yerleştirirken daha uyumlu olacak şekilde düzenleyin. Renklerine göre ya da pantolon, elbise, bluz gibi türüne göre ayırarak yerleştirebilirsiniz.