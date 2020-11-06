Minimalist bir dolabın ipuçları
"Minimalist yaşam, son zamanların en yükselen trendlerinden. Trend olmasından ziyade yaşam koçlarının da önerdiği minimalist yaşam, fazla yükten arındırıyor, daha hafif hissetmeye yardımcı oluyor. Minimalist yaşamın adımlarından biri de gardırop temizliği! Fazla olan şeylerden kurtulmak, minimalist bir dolap oluşturmak istiyorsanız vereceğimiz adımları takip edin."
Her şeyi ortaya çıkarın
Öncelikle ilk yapmanız gereken şey dolabınızda ne varsa çıkarmak. Elbiselerden şapkalara, takılardan ayakkabılara ne kadar kıyafetiniz varsa hepsini ortaya dökün.
Giyilecek/giyilmeyecek şeklinde ayırın
Dolabınızı ortaya dökünce aslında ne kadar çok giymediğiniz eşyanız olduğunu fark edeceksiniz. Çıkardığınız kıyafetleri giyilecekler ve giyilmeyenler olarak 2'ye ayırın.
Temel parçalar; jean, klasik pantolon, gömlek, basic tişört, blazer ceket, klasik bir elbise, stiletto ve sneaker'lar minimalist bir dolabın vazgeçilmezleridir. Birçok şey ile ve birbiri ile kombinleyebileceğiniz parçalara ayırın, geriye kalan fazlalık ne varsa iyi durumda olanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırın, kötü durumda olanları ise atın.
Sık sık giydiğiniz kıyafetleri de yazlık-kışlık olarak ayırın ve sezona ait olmayan parçalara vakumlu hurçlara koyarak saklayın.
Yerleştirin
Kalmasına karar verdiğiniz kıyafetleri yazlık ve kışlık olarak ayırdıktan ve sezona ait olmayanları da ortadan kaldırdıktan sonra düzenlemeye başlayabilirsiniz. Kıyafetlerinizi yerleştirirken daha uyumlu olacak şekilde düzenleyin. Renklerine göre ya da pantolon, elbise, bluz gibi türüne göre ayırarak yerleştirebilirsiniz.