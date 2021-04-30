Mine Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Mine Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Mine çiçeği, ortama kolayca uyum sağlayabilen, farklı renk çeşitliliği ve kokusu ile insanı büyüleyen bir çiçektir.

Mine Çiçeği Nedir?

Mine çiçeği, Verbenaceae familyasına ait, çok yıllık bir bitki türüdür. 250 adet farklı türde bulunmaktadır. Ana vatanı Amerika ve Asya kıtalarıdır. Verbena officinalis ise Avrupa’ya özgü bir türdür.

Mine Çiçeği Özellikleri Nelerdir?

Mine çiçeğinin yaprakları oymalı ve karşılıklıdır. Aynı zamanda yapraklı kadifemsi dokuya sahiptir. Açan çiçek ise beş yapraktan oluşur. Genellikle mavi ve mor renklerde olsa da beyaz ve pembe gibi farklı renklerde de görülebilir. Sapı dört köşeden oluşmaktadır. Ufak çiçeklerinin kokusu oldukça güzel ve keskindir. Hem görüntüsü hem de kokusu ile oldukça çekicidir. Bazı türleri ve melez yapıda üretilenler süs bitkisi olarak kullanılmaktadır.

Dayanıklı bir bitkidir. Hem bahçede hem de saksıda yetişmektedir. 50 ile 100 cm arasında boy atabilir. Fakat küf Mine çiçeğinin en büyük düşmanıdır. Kesinlikle küflü ve nemli alanlardan uzak tutulması gerekmektedir. Bakımı ise oldukça basittir.

Mine Çiçeği Nasıl Ekilir?

Mine çiçeğinin ekim zamanı Mart ayıdır. Böylece Temmuz ayından sonra çiçek açmaya başlar. Toprak ayrımı yapmaz. Fakat Orta ve az nemli bir toprak seçimi yapılması gerekmektedir. Bahçelerde oldukça hoş bir görünüm sağlar. Satın alınacak fidenin az çiçekli olmasına dikkat edilmelidir.

Mine Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Mine çiçeği sıcak iklimlere karşı dayanıklıdır. Yapraklarını dökme özelliğine sahip olsa da yılın büyük bir kısmını çiçekli haliyle geçirir. Çok su istemeyen bir bitkidir. Hatta fazla sulama bitkinin ölmesine neden olur. Doğal koşullarda çok daha uzun yaşar. Ekim işleminden sonra ilk iki hasta boyunca her gün sulanmalıdır. Toprağı nemli ise çok fazla sudan kaçınmak gerekiyor. Daha sonra haftada bir kez sulamak yeterli olacaktır. Sulama işlemi yapılırken tepeden değil sadece toprak dibine doğru dökülmelidir. Bahar aylarında ise gübreleme işlemi yapılabilir.

Sıcak aylarda da soğuk aylarda da yaşayabilir ve hemen adapte olabilirler. Fakat don olaylarının görüldüğü bölgelerde canlılığını koruyamazlar. Budama yapılabilir, böylece daha düzgün ve biçimli bir dağılım görülecektir. Budama işlemi ise bahar aylarının başında ya da sonunda yapılmalıdır.

Mine Çiçeği Nasıl Çoğalır?

Mine çiçekleri, çiçeklenme evresini tamamladığında tohum dökmeye başlar. Bu tohumlar yine aynı ekim işlemleri ile dikilebilir. Böylece daha geniş alana yayılacaklardır.

Mine Çiçeği Anlamı

Mine çiçeğinin hikayesinden yola çıkarak, bu çiçklerin geleneksel anlamda sel felaketlerine karşı bir önlem olduğu düşünülmektedir. Hıristiyanların inancına göre Roma askerlerinin koruyucusudur. Pek çok rivayette bu çiçeğin büyü gücü olduğuna inanılır. Fakat aslında Mine çiçeği başka bir hikayeye göre sevgi çiçeğidir. Bir insan bir diğerini çok seviyorsa ona Mine çiçeği armağan etmelidir. Hatta hikayesini bir kağıda yazarak çiçeğin arasına sıkıştırabilir.

Mine Çiçeği Latincesi

Mine çiçeğinin bilimsel Latince adı Verbena officinalis'dir.

Mine Çiçeği Faydaları

Mine çiçeğinden enfes çaylar yapılabilmektedir. Yapılan çaylar insan sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Özellikle;

l Sindirimi kolaylaştırır,

l Grip ve nezle gibi soğuk algınlığı hastalıklarında etkili bir ilaç niteliğindedir,

l Balgam sökücü özelliğe sahiptir,

l İnsanın üzerindeki gerginliği ve stresi alır,

l Yatıştırıcı bir etkiye sahiptir,

l Özellikle adet dönemlerinde ağrının ve şişkinliklerin giderilmesini sağlar,

l Safra kesesi hastaları için tedavi edicidir,

l Sarılık hastaları için ilaç niteliğindedir,

l Diş çürüğü ve diş eti gibi rahatsızlıklarda etkili bir gargaradır.

Mine Çiçeği Hikayesi

Mine çiçeğinin hikayesi bir efsaneden süre gelmiştir. Söylenene göre Tuna Nehri kıyısında bir şövalye ile sevgilisi dolaşmaya çıkarlar. Bu sırada nehrin kenarında sulara kapılmamak için tutunan bir çiçek görürler. Sevgilisi, şövalyeden o çiçeği kurtarmasını ister. Şövalye bu güzel mavi çiçeği kurtarmak için çabalar. Fakat nehrin suları oldukça azgındır. Şövalye nehrin sularına kapılmadan önce çiçeği yerinden koparır ve sevgilisine doğru atar. Kadın, sevgili şövalyesinden kalan bu çiçeği eker ve onu büyütmek için elinden geleni yapar.

Başka bir hikayeye göre ise, kadının biri kocasından boşanmak istiyormuş. Hakim kadına sebebini sormuş. Kadın, kocasının kendisine bir çiçek getirdiğini ve çok iyi bakması gerektiğini söylediğini hakime iletmiş. Kadın uykusundan dahi uyanıp sürekli Mine çiçeğini kontrol edermiş. Fakat kadın o çiçeğe ne kadar özen gösterirse göstersin kocasının ilgisizliğine katlanamıyormuş. Kadın düşüncesiz bir insanla yaşamak istemediğini söylemiş hakime.

Hakim Mine çiçeğine bu kadar bakım gerekmediğini biliyormuş. Kadının kocasına dönüp nedenini sormuş. Adam, karısının kemik hastası olduğunu ve egzersiz yapması gerektiği halde yapmadığını söylemiş. Mine çiçeğine ilgi göstermek için sürekli yanına gidiyor, yürüyor demiş. Bunu yaptım çünkü eşimi çok seviyorum diye eklemiş. Bu yüzden Mine çiçeği bir sevgi çiçeği olarak bilinirmiş.