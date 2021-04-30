Mimoza Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Mimoza Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Mimoza çiçekleri oldukça geniş türe sahip çiçeklerdir. Farklı renk tonları ile insanı adeta büyüler. Sakinleştirici etkisi ile de pek çok faydası bulunmaktadır.

Mimoza Çiçeği Nedir?

Mimoza çiçeği köken bakımından Akasya ağacı familyasındandır. Genel olarak Güney Afrika, Avustralya’nın güneyi ve Fransa'da yetiştirilmektedir. 800 küsürden fazla mimoza çiçeği türü bulunmaktadır. Ülkemizde de bazı türleri mevcuttur. Ayrıca "dokunma bana" ya da "küstüm çiçeği" olarak da bilinir.

Mimoza Çiçeği Özellikleri Nelerdir?

Mimoza çiçeği güzel kokulu sembolik bir çiçektir. Süs bitkisi, kesme çiçek, parfüm ve bitki çayı gibi pek çok farklı alanda kullanılabilir. Bakımı doğru yapıldığında 50 yıla kadar yaşar. Sıcağı ve suyu sever. Fakat kötü hava koşullarından nefret eder. Özellikle sigara dumanı Mimoza çiçeklerini kötü etkilemektedir.

Mimoza çiçeklerinin türleri oldukça geniştir. Genel olarak farklı renklerde karşımıza çıksa da asıl rengi sarıdır. Güneş ile simgelenir. Hassas bir yapısı vardır. Keskin bir kokuya sahiptir. Yaprakları yeşil değil daha çok gri tonlarındadır. Yapraklar danteli andırır. Kış aylarında ise yaprak dökme alışkanlığı bulunmaz. Arsız bir bitki olarak bilinir ve her yıl dalları budanmalıdır.

Mimoza Çiçeği Nasıl Ekilir?

Mimoza çiçekleri ülkemizde yetişen türlerine göre sonbahar ve ilkbaharın ılık günlerinde balkona ya da bahçeye dikilebilir. Mimoza çiçekleri güneşi sever. Bu yüzden güneşli bir alana rüzgardan korunarak yerleştirilmelidir. Uygun sıcaklık 23 derecedir. Kirli havaya karşı oldukça hassas bir yapısı vardır. Mimoza çiçekleri kötü havadan ve sigara dumanından çok çabuk etkilenir. Boyutlarına uygun bir saksıya dikilmelidir. Saksının su rezervi olmamalıdır. Toprak olarak süzülmüş ve taşlı toprak kullanılmalıdır.

Mimoza Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Mimoza çiçekleri iki yıl boyunca düzenli bir şekilde sulanmalıdır. Özellikle çiçek açma evresinde toprak sıcak tutulmalıdır. Mart ayından Eylül ayına kadar gübresini eksik etmemek gerekir. Saksıda yetiştirilen mimoza çiçeklerini yoğun tutmak için budanabilir. Aydınlık ve güneş ışığı alan bir odada konumlandırılmalıdır. Kış günlerinde oda sıcaklığı 20 derecenin altına düşmemelidir.

Mimoza Çiçeği Nasıl Çoğalır?

Mimoza çiçeleinde üreme, tozlaşma sonucunda oluşmaktadır. Tohumları bitkinin çevresine sağılır. Çiçekler açma evresini tamamladıktan sonra fasulye şekline benzeyen kahve tonlarında tohumlar üretir. Bu tohumları ekerek çoğalması sağlanmaktadır. Tohumları başka bir saksıya ya da bahçeye ekebilir.

Mimoza Çiçeği Anlamı

Mimoza çiçekleri görünüm bakımından güneşe benzer. Bu yüzden gizli aşkın çağrışımı anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca yeniden birleşme çiçeğidir. Uzun yıllar boyunca küsen aşıkları yeniden kavuşturmasıyla sembolize edilmiştir. Altın renkleri ve güneşi temsil eden görünümü ile kazanılan zafer manasına gelmektedir.

Birine mimoza buketi vermek, arkadaşlık, dostluk ve sevgi sunmak anlamına gelir. Bolluğu, bereketi, zaferi, hassasiyeti ve yeniden kavuşmayı sembolize eder. Ayrıca Mimoza çiçeği kadınlar için farklı bir anlam ifade etmektedir. Dünyada her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün en önemli sembollerinden biridir. Özellikle kadınlar günü ve anneler gününde hediye edilen bir çiçek türüdür.

Mimoza Çiçeği Latincesi

Gümüş akasya olarak da bilinen farklı türlerde Mimoza çiçekleri, Latince de Acacia Dealbata olarak isimlendirilmektedir. Akasya ağacı ve baklagiller familyasına ait bir türdür.

Mimoza Çiçeği Faydaları

Mimoza çiçekleri kişiye dinginlik sağlar. Sakinleştirici bir özelliğie sahiptir. Bunun yanı sıra depresyona, uykusuzluğa ve duygusallığa iyi gelir. Anksiyete gibi rahatsızlıkları olan kişilerde tedavi edici bir ilaç niteliğindedir. Ayrıca ülser ve hemoroid hastalarının kanamaları durdurmak için birebir etkilidir.

Yaprakları ile hazırlanan çaylar kanın pıhtılaşmasını engellemektedir. Bu çay vücudun nikotini atmasını sağlar. Özellikle sigara kullananlar için oldukça faydalıdır. Soğuk algınlıklarında içilebilir. Öksürüğe ve boğaz ağrısına iyi gelir.

Mimoza çiçekleri pek çok kozmetik ürününde de kullanılır. Bu ürünler genellikle akne ve sivilce oluşumunu engelleyerek cildi pürüzsüzleştirir. Sadece kozmetik ürünü olarak değil aynı zamanda suyu kullanılarak da aynı etki yaratılabilmektedir.

Mimoza Çiçeği Hikayesi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sembolize eden bu çiçeğin hikayesi de oldukça etkilidir. Olay 8 Mart 1946 yılına dayanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında açılan yaralar ve hayal kırıklıkları toplumun dayanışmasını zedelemiştir.

Kadınlar aralarında yaptıkları dayanışma ile yeniden ayağa kalmak ve halkın yaralarını sarmak adına toplanmıştır. Özellikle üç kadın 8 Mart'ı kadınlar günü olarak kabul etmiş ve ellerinde Mimoza çiçekleri ile kutlamaya başlamıştır. Pek çok ülkede Mimoza çiçeği kadınlar gününün bir sembolü olarak kabul edilir.