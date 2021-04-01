Mimoza Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Mimoza Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Görüntüsü çok güzel bu ağacın çiçekleri göz alıcıdır ama aynı zamanda bazı türlerinin kökleri ilaç niteliğindedir.

Mimoza Ağacı Nedir?

Mimoza ağacı bir süs bitkisidir ve özellikleri diğer süs bitkilerinden farklıdır. Mimozalar kış sonunda ilkbahar döneminde açarlar. Mimozanın ana vatanı ise Avustralya’dır ama Ege ve Akdeniz Bölgelerinde de yetişmektedir.

Mimoza çiçeğinin etkileyici bir kokusu vardır ve esansından parfüm yapılır. Mimozanın harika kokusunun yanında, sarı güzel çiçekleri vardır. Mimoza çiçeği küstüm çiçeği olarak ta bilinmektedir. Mimoza ağacının bakımına bağlı olarak yaklaşık 40 yıl yaşadığı bilinir. Pembe ve göz alıcı olan türleri de vardır.

Mimoza Ağacının çiçekleri sarı renktedir ve harika bir kokusu vardır. Mimoza çiçeğinin kokusu limonu andırmaktadır. Mimoza süs ağacı olarak oldukça dekoratif bir görüntüye sahiptir. Mimoza ağacı hızlı bir şekilde yayılmaktadır ve buna engel olmak için her yıl budanması gerekir. Dalları ve toprağın altında bulunan kısımları beraber budanmalıdır.

Mimoza Ağacının Özellikleri

Mimoza ağacının geçmişi 1750’li yıllara kadar dayanmaktadır ve süs bitkisi olarak kullanılmıştır. İlk olarak Amerika’dan getirilen mimoza ağacı ülkemizde de yetişmektedir. Çiçekleri güzel kokuludur ve çiçekleri pembe ve sarı tonlarındadır. Ortalama yaşam süreleri ise 20 yıldır ve boyları 25-30 metreyi bulabilir.

Mimoza ağacı çok hızlı büyüyen bir ağaç türüdür. Yapraklarını dönemsel olarak döker ve kabukları kahverengidir. Gövdesi oldukça pürüzsüzdür ve yeşil yaprakları eğrelti otunu andırmaktadır. Yeşil yaprakları oldukça hassas bir yapıdadır ve geceleri kıvrılma eğilimi gösterir. Bu nedenle Japonya’da ‘’uyku ağacı’’ adı verilmiştir. Çiçekleri oldukça hoş kokulu olan mimoza ağacı, renkleri ile de çok göz alıcıdır. Mimoza ağacının dallarının ucunda gruplar halinde bulunurlar.

Mimoza ağacı baklagiller familyasından gelmektedir. Kozaları eylül ayında belirli bir olgunluğa erişir ve kışa kadar ağaçta kalır. Daha sonra rüzgârın etkisi ile uçarlar. Ağacın üremesi ise tozlaşma yolu ile olmaktadır. Tohumlar ana bitkinin çevresine dağılırlar.

Mimoza ağacı narin gibi görünse de yapı olarak çok sağlam bir ağaçtır. Sert iklimlerde bile eksi derecelerdeki ısılarda dayanır. Sağlıklı büyümesi için güneş ışığına ihtiyacı vardır. Ama güneş ışığını direk ve sürekli alması zarar verebilir.

Büyümesi için uygun olan toprak cinsi ise kumlu topraktır. Ayrıca killi toprakta da sağlıklı bir şekilde büyüyebilmektedir. Toprağın alkali yapısı gelişimini olumlu etkiler. Ağacın pembe tonları nedeniyle ipek ağacı da denmektedir. Yaprakları yağmur esnasında aşağı doğru iner.

Mimoza Ağacı Nerede Yetişir?

Mimoza ağacı güneş seven bir ağaç türüdür. Ama yetiştiği yerde direk güneşe de maruz kalmamalıdır. Ayrıca çok fazla güneş alan yerlerde sağlıklı büyüyemez. Evin balkonunda yetiştirilecek olursa düzenli sulanması gerekir. Ayrıca düzenli bakımının yapılması önemlidir.

Dayanıklı bir ağaç olmasına rağmen don olaylarına karşı korumaya alınması gerekir. Kireçli topraklar yetişmesi için uygun değildir. Mimoza dikimi sonbahar ve ilkbahar döneminde olmaktadır. Mimoza ağacı Ege ve Akdeniz Bölgelerinde denize yakın yerlerde yetişmektedir.

Mimoza Ağacı Nasıl yetişir?

Mimozanın dikimi için en uygun mevsim ilkbahar ve sonbahar dönemleri olacaktır. Ayrıca ağacın direk güneş almayan bir yerde olmasına özen gösterilmelidir. Sulamasının sistemli olması da önemlidir. Toprak sulanmalıdır ama sulamanın çok fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Dallar ise sonbahar döneminde budanmalıdır. Ağacın tırtıldan etkilenme durumu olursa, tırtılın olduğu dallar kesilmelidir. Ağaç altındaki dökülen dallar temizlenmelidir.

Mimoza Ağacı Bakımı

Mimoza ağacı bakımı sırasında bazı noktalar dikkat etmek gerekir. Hassas olunması gereken noktalar ise şunlardır;

l Ağacı direk güneş ışığından korumak gerekir

l Toprağın nem seviyesine dikkat edilmelidir. Mimoza ağacının çok sulanması veya susuz kalması sorun olacaktır

l Ağacın gübrelenmesine önem verilmedir

l Sararan yapraklar temizlenmeli ve en kısa zamanda budanmalıdır

l Tohumlarından yeni ağaçlar ürediği takdirde bunların ayırılması gerekir.

Mimoza Ağacının Faydaları Hakkında Bilgi

Mimoza Ağacının bazı faydaları vardır. Mimoza ağacının yapraklarından yapılan çay kişilerin sigarayı bırakmasında yardımcı olur. Çünkü vücudun nikotin ihtiyacını azaltma özelliği vardır. Kanın pıhtılaşmasını engeller. Kişilerin depresif ruh halinin iyileştirilmesine destek olur. Son derece güçlü bir antiseptiktir. Öksürük ve boğaz ağrısına karşı oldukça etkilidir.