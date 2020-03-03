Millie Bobby Brown’dan Vogue’a Özel Kapsül Koleksiyon

Millie, Vogue Eyewear ile ortak tasarladığı kapsül koleksiyonda; ilham veren ve kucaklayan çizgilerle, en yeni trendleri orijinal bir öz güvenle yorumlayarak kadınları eşsiz hayat vizyonlarını sahiplenmeye davet ediyor.

Farklı izleyici kitleleriyle bağlantı kurma yeteneği ile tanımlanan modaya uygun güneş gözlüklerinden oluşan eklektik seçenekler, günümüz kadınlarının çok yönlü kişiliklerini etkileyici bir tarzla yansıtıyor.

Retro şık metal üzerine feminen pastellerden çarpıcı, dikkat çeken profiller ve uzay çağı cam biçimleri ile her moda uyacak şekilde tasarlanan premium kalite malzemeler ve bakışları üzerine toplayan stil, bu imza niteliğindeki görünümlerin her birinin Millie Bobby Brown’dan onaylı karşı konulmaz çekiciliğe uygun olmasını sağlıyor.

İlk güneş gözlüğü koleksiyonunda Vogue Eyewear ile birlikte çalıştığı için çok heyecanlı olduğunu belirten trendsetter Millie; “Vogue Eyewear her yönüyle eğlenceli, heyecan verici ve moda öncüsü bir stil demek; tam bana göre! Bu koleksiyon, en yeni trendler ne olursa olsun tüm genç kadınlara hitap edecek şekilde tasarlandı; üstelik herkesin ulaşabilmesi için uygun fiyatlarla sunuluyor” diyor.