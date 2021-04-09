Mikrofiber Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Mikrofiber Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Evin en zorlu işlerinden biri olan temizlik için kullanılan mikrofiber bezler suyu emme fonksiyonlarıyla herhangi bir deterjan kullanmaksızın etkili sonuçlar sağlayan özel ve pratik ürünlerdir. Kuruması kolay ve dayanıklı olan mikrofiber kumaşlar, aynı zamanda yumuşak olması nedeniyle de birçok alanda kullanılmaktadır.

Mikrofiber Nedir?

Deterjan kullanmadan etkileyici temizlik yapabilenler için özel olarak geliştirilen mikrofiber kumaşlar aslında ıslak veya kuru her yüzeyde mükemmel sonuç veren kesilmiş versiyonlarıdır.

Polyamid ve polyester karışımlı ipliği sayesinde mikrofiber ipliği eritip incelttikten sonra birkaç kilometre çekerek, dayanıklı, yani kolay kuruyan mükemmel bir doku elde etmek mümkündür. Bu iplerin çekilmesiyle elde edilen incelik insan saç telinin yüzde biri kadardır.

Mikrofiberin Özellikleri Nelerdir?

Üretim aşaması çok zahmetli olmasına rağmen, sıklıkla üretilen ve kullanılan mikrofiber bezinin kullanıcılara birçok avantaj sağlamaktadır.

Sağlığa Zararı Yoktur

Mikrofiber iplik kumaş benzeri olduğu için ek ürün kullanmaya gerek yoktur ve ipler kancaların birbirine geçmesiyle bir arada tutulur, bu nedenle herhangi bir karışıklık ve katkı maddelerinin neden olduğu bir sorun olmaz.

Mikrofiber kumaş kullanımının kanser, alerji ve astım gibi kimyasal hastalıklara neden olduğuna dair kanıt yoktur.

Su Emme Gücü Yüksektir

Normal kumaşlara göre 10 kata kadar daha fazla su tutma özelliğine sahip olan bu harika ürün, polyamid içeriği sayesinde yüksek emme kapasitesine rağmen çok çabuk kurur.

Zorlu Yerleri Etkili Şekilde Temizler

Mikrofiber kumaşın yapısı gereği toz parçacıklarında elektrik yüklerini çeker ve tutar. Yani antistatik özelliği olduğunu görebildiğimiz bu kumaşın temizlenmesi kolaydır, bir başka ilginç özelliği sayesinde kuruduğunda bırakmadığı tozları geride bırakır.

İnce iplikler sayesinde birçok köşeye ve kenara nüfuz ederek çatlamış yüzeylerin bile etkin bir şekilde temizlenmesini sağlayan kumaş, sert lekeleri çıkarmak için kuru, ıslak, pürüzsüz ve sorunsuz zeminleri temizlemek için kullanılabilir.

Elektronik Cihaz Temizliği için İdealdir

İnce iplikler sayesinde sadece zor köşelerin değil elektronik cihazların da etkin bir şekilde temizlenmesini sağlayan mikrofiber kumaş, en hassas yüzeylere bile zarar vermeden temizliği bitirmenizi sağlar. LCD veya LED televizyonlardan telefon gözlüklerine kadar birçok çizilmeye duyarlı yüzeyi mikrofiber bez kullanarak güvenle temizlemek mümkün.

Mikrofiberler Nerelerde Kullanılır?

Hayatımızın her alanında bulunan mikrofiberler, farklı özellikleri ile farklı alanlarda kullanılmaktadır. Her türlü özelliği bünyesinde barındırması nedeniyle tercih edilme potansiyeli oldukça fazladır.

Temizlik: Mikrofiberler, deterjan kullanılmadan etkin temizlik için kullanılır. Mikrofiber kumaşı kesmek için kullanılan mikrofiber bezler, yüzey ister kuru ister ıslak olsun, her zaman en iyi sonucu verecektir.

İzolasyon: Hem ıslak hem de kuru koşullarda ısıyı tutabilen özel bir malzemedir. Bu nedenle tarlalarda kullanılacak ürünler ve uyku tulumu gibi malzemelerin kullanılması sıklıkla tercih edilmektedir.

Tekstil: Elbise, perde, yatak takımı vb. onlarca alanda tercih edilmektedir. Suyu emme ya da emmeme özelliğine sahip olduğu için ayrıca ısıyı tutan ve yumuşak olduğu için bu alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Mikrofiber Kumaş Terletir mi?

Sıkmayan ve yumuşak olan bir kumaştır. Bu sebeple terletme olumsuzluğu bulunmaz.

Mikrofiber Su Geçirir mi?

Mikrofiber bezle silinen ıslak yüzeydeki su kumaş tarafından hızla emilir. Su emme kapasitesi oldukça yüksektir.