Mikrodalgalar Gerçekten Güvenli Midir?

Mikrodalga fırınlar yiyecek molekülleri arasında moleküller arası sürtünme oluşturarak yiyecekleri pişirir. Mikrodalgalar su moleküllerinin titreşmesine neden olur; moleküller arasındaki artan sürtünme ısıyla sonuçlanır.

Mikrodalga fırınlar cilde çok yaklaşırsa, bu etki aynı şeyi insan dokusuna yapabilir. Neyse ki günümüzdeki cihazlar bunun olmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Mikrodalga fırınınız tamamen kapanmazsa bu tür radyasyon dalgaları vücudunuzla temas edebilir. Bu, özellikle gözbebekleriniz gibi ısıyı etkili bir şekilde iletemeyen vücut kısımları için tehlikelidir. Peki, donmus gıdaları kısa sürede leziz yemeklere dönüştüren o sihirli kutunun içinde tam olarak neler oluyor?

Mikrodalgalar radyasyon yaratır



Yiyeceklerinizi bir mikrodalgada ısıttığınızda iyonize radyasyondan daha az tehlikeli olan iyonlaştırıcı olmayan radyasyon oluşturur. İyonlaştırıcı radyasyon, x-ışınları gibi vücudunuza zarar verebilecek ve hatta sık sık maruz kalırsanız DNA'nızı değiştirebilecek özelliktedir. Neyse ki ABD Gıda ve İlaç Dairesi, tüketicilerin tamamen maruz kalmamasını sağlamak için mikrodalga üreticilerini cihazlarından ne kadar radyasyon sızıntısı geldiğini izliyor.

Uzmanlar, çalışırken mikrodalgaya çok yakın durulmaması konusunda da uyarıda bulunuyor. Çocuklar, radyasyonu yetişkinlerden daha kolay emdikleri için bu fenomene özellikle açıktır. Kendinizi güvende tutmanın en iyi yolu, cihazınızda sızıntı belirtilerini kontrol etmek ve güvenli bir mesafede dururken ölçülü bir şekilde kullanmaktır.

Yiyeceklerinizi radyoaktif dalgalar kullanarak ısıttığını bilerek, sürekli mikrodalga kullanımında kendinizi rahat hissedip hissetmediğinize karar vermek size kalmıştır. İki şey açıktır, ancak çalışırken mikrodalgaya yakın durmak güvenli değildir ve sızıntı varsa mikrodalgalar insanlara zararlı olabilir. Mikrodalga tamamen kapalı olduğu sürece, FDA bu şekilde pişirilmiş yiyecekleri yemenin güvenli olduğunu söylüyor.