Migren ve Diğer Baş Ağrılarında İMS (Kuru İğne) Tedavisi

Baş ağrılarının birçok çeşidi ve sebebi vardır. Migren ve gerilim tipi baş ağrıları en sık görülen baş ağrısı türleridir. Baş ağrılarına sebep olan bir hastalık varsa bu durumda baş ağrısı bir hastalık değil bir semptomdur.

Baş ağrılarının sebepleri

- Kas gerginliği

- Stres

- Boyun omurgası hastalıkları

- Duruş bozuklukları

- Alınan gıdalarla ilgili baş ağrıları

- Çevresel faktörler (cereyan, iklimsel faktörler, klimalar)

- Damarsal sorunlar

- Enfeksiyonlar

- Tümörler

Düzenli olarak ilaç kullanılmasına rağmen tedaviye cevap vermeyen baş ağrılarında ilaç dışı tedavi yöntemleri değerlendirilmelidir. İMS (kuru iğne tedavisi); migren, boyun omurgası kaynaklı ve gerilim tipi ağrılarda etkili bir tedavi alternatifidir.

İMS (intramuskülerstimülasyon), migren ve şiddetli kas gerginliğinin neden olduğu baş ağrılarını iyileştirmede etkilidir olur. Miyofasial tetik noktalar; kas içinde elle hissedilebilen, kas kasılması ve/veya basmakla ağrılı olabilen hassas noktalardır. Tetik noktalardan kaynaklanan ağrılar uzak noktalara yayılım gösterebilir ve bu durum yansıyan ağrı olarak adlandırılır.

Miyofasial hassas noktalar aktif veya pasif olabilir. Aktif tetik noktalarda basınç uygulanmasa bile ağrı vardır. Pasif veya latent hassas noktalarda normalde ağrı yoktur, bu noktalarda basınç ile ağrı oluşur. Hem aktif hem de pasif tetik noktalar, baş ağrıları ve migrenlerle ilgili semptomları uyarır.

Migrende miyofasial tetik noktalar

Yapılan çalışmalarda migren hastalarında çok sayıda miyofasiyal tetik noktalar bulunmuştur. Tek taraflı migrende, üst trapeziusta, sternokleidomastoid ve temporalis kaslarında aktif miyofasiyal tetik noktaları sık görülür. Migrenli hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, hastaların % 94'ünün temporalis ve suboksipital kaslarda miyofasiyal tetik noktaların olduğu gösterilmiştir. Miyofasiyal tetik noktaların sayısı, migren tipi baş ağrılarının sıklığı ve hastalığın süresi ile ilişkilidir.

Migrende İMS tedavisinin uygulanışı

İMS uygulaması, aktif veya inaktif tetik noktaları bulunan kaslara son derece ince iğnelerin batırılması ile gerçekleştirilir. Bu iğneleme ile kaslarda, kimyasal, vasküler ve hücresel değişiklikler oluşur ve ağrı ve spazm nedeniyle kasılarak kısalmış kas liflerinin gerginliği azaltılarak kas lifleri uzatılır. İMS tedavisiyle kaslardaki kısalma nedeniyle oluşan ağrı-spazm-ağrı döngüsü kırılır.

Tedavi, seanslar halinde yapılır. Hastalığın kronikliğine ve şiddetine göre seans sayısı 6-10 arasında değişir. Uygulama seansı arttıkça etkinin kalıcılığı da artmaktadır. Ağrı tekrarladığında seanslar yeniden başlatılabilir. İMS tedavisi yan etkisi çok az olan buna karşılık etkinliği çok fazla olan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi ilave olarak botox enjeksiyonları, duruş eğitimi ve egzersizlerle desteklenebilir.