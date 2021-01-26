Migren Hastaları İçin İpuçları

Migren kronik baş ağrısı nedenlerinden en sık görülen ve iş gücü kaybına neden olan, kadınlarda daha sık görülen bir rahatsızlıktır. Nedeni tam olarak bilinemese de hastalığı tetikleyen ve ortaya çıkmasını kolaylaştıran faktörler hasta tarafından iyi bilinmelidir. Bu şekilde migren ataklarının şiddeti, sıklığı ve süresini azaltmak mümkün olabilmektedir.



Yaşam alışkanlıklarınızı programlayın



Düzenli ve kaliteli bir uyku bedenin iyileşme kapasitesini artırır. Bu nedenle belirli bir uyku saatini geçirmeden karanlık ve iyi havalandırılmış bir odada uyumak önemlidir. Fazla uykunun da migren ataklarını tetiklediği bilinmektedir. Sabahları geç olmayan belli bir saatte uyanmak ve bedeni normal dengelerde tutmak gerekir.



Endorfin vücudumuzda bulunan doğal bir ağrı kesici görevini yerine getirir ve düzenli egzersiz ve sağlıklı cinselliğin endorfin salgısını artırdığı bilinmektedir. Bu anlamda migren hastalarının düzenli egzersiz yapması ile endorfinin diğer bir etkisi olan stresi azaltıcı etkisi ile de kaygı ve negatif duyguların gelişimini önleyerek katkı sunacaktır.



Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanın



Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak migreni tetikleyen gıdalardan (alkol, peynir, Uzakdoğu sosları, işlenmiş şarküteri ürünleri, çikolata vb.) uzak kalmak ve belirli saatlerde düzenli beslenmek beden saatinizin daha rahat işlemesine yol açar. Bazı gıda duyarlılıkları nedeniyle yeteri kadar sindirilemeyen besinler ve yetersiz su tüketimi de baş ağrısını tetikleyen önemli unsurlardır.



Stresten uzak durun



Stres migren ağrısının en büyük tetikleyicilerinden biridir. Stresinizi yönetmek için stres oluşturan durumların farkına varın. Bu yüzden hayatınızda sakinliği artırmayı hedefleyin. Mümkün olduğunca iş ve yaşam programınızı programlayın, ancak zevk aldığınız şeyler için zaman ayırın. Hafta boyunca stresli kalırsanız ve sadece hafta sonları rahatlıyorsanız çalışma şeklinizi gözden geçirin. Özellikle vardiyalı iş kollarındaki hastaların daha fazla migren atağı yaşadıkları bilinmektedir.



Parlak ışıklara bakmayın



Parlak ışıklar migren ataklarının gelişimine neden olabilir. Doğal olmayan ışıklar kuvvetli ışıkları azaltın gerekirse ağrının başlayacağını fark ettiğiniz dönemde perdeleri çekerek veya ışıkları kapatarak bu etkiyi azaltabilirsiniz. Bazı hastalar iç mekanlarda güneş gözlüğü takarak parlak ışık etkisinden korunabilmektedirler.



Keskin kokulara maruz kalmayın



Keskin kokular özellikle parfümler, benzin kokusu, bazı deodorantlar, kimyasal temizleyiciler baş ağrına neden olmaktadır. Migren ataklarını tetiklediği bilinen kokulardan uzak durmanız sizi koruyacaktır.

Bazı aromaterapötik kokular ise migren atakları başlamadan önce ortaya çıkan hafif baş ağrısına yardımcı olabilir. Nane yağı, ağrıdan sinyallerini azaltarak ağrı duyusunu baskılar. Lavanta yağı ise sakinleştirici etkisi ile endişenizi azaltabilir. Bu yağların şakaklara ve bileğinizin iç kısmına uygulanması ile burada bulunan kasların gevşemesi ve akupunktur noktalarının aktif hale geçerek ağrı gelişimini kontrol edebilirsiniz.

Mavi ışıklı ekranlardan ve yüksek sesten uzaklaşın



Migrenli hastalarda mavi ışık, genellikle başa çıkılması en zor renk tonudur. Bu, bilgisayarınızdan ve akıllı telefonunuzdan parlayan renktir. Bu yüzden migren başladığını hissettiğinizde ekranlardan uzaklaşın. Bilgisayarda çalışırken 20 dakikada bir 20 saniye süre ile ufuktaki en uzak noktaya bakarak gözlerinizi dinlendirin.



Migren, işitme duyunuz da dahil olmak üzere hemen hemen her duyunuz tarafından tetiklenebilir. Tıpkı ışıklar gibi, yüksek ses de migreninizi tetikleyebilir. Yüksek sese maruz kalmaktan kaçının.



Nefes egzersizi yapın



Sabah 5 dakika ve akşam yatmadan 5 dakika yapacağınız nefes egzersizi ile vücudunuzu sakinleştirebilir ve stresinizi azaltabilirsiniz. Bu yöntem ile beyin kan dolaşımını dengeleyebilir ve vücuda dağılan oksijen miktarını da artırabilirsiniz. Gevşemenizi artırın ve tüm gerginliğinizi boşaltmak için nefes alıp verirken vücudunuzdaki farklı kas gruplarını hedefleyin.



Vücudunuzdaki akupunktur noktalarından yararlanın



Ayakta yer alan bazı noktalar refleks olarak vücudun diğer bölgelerinde de iyileştirici etki göstermektedir. Pratik olarak oturduğunuz yerde ve çıplak ayağınızı bir tenis topunun üzerine koyarak topu tabanınızda yuvarlayın. Özellikle hassas olan noktalara ve bunlara odaklanan alanlara dikkat ederek masaj etkisi oluşturmaya çalışın. Ayaklarınızı gevşetmek, başınız da dahil olmak üzere vücudunuzun diğer bölgelerindeki ağrıyı azaltabilir.



Yine vücudumuzun bazı akupunktur noktalarına basınç uygulanması ile ağrı giderici etki ortaya çıkar. Bu yönteme akupresor adı verilir. En bilinen nokta ise başparmağınız ve işaret parmağınızın arasında yer alan şişkin ve etli kısımdır. Bu alanı iki parmağınızın arasında sıkıştırın, buraya uyguladığınız baskı ağrınızı hafifletecektir.



Soğuk veya sıcak uygulama ile ağrınızı azaltabilirsiniz. Cildinizi yakmayacak derecede ısıtılmış sıcak kompresler, sıcak duş, orta sıcaklıkta sauna, infrared sauna kas spazmlarını çözerek ağrı duyusunu azaltılmasına yardımcı olur. Bazı durumlarda ise ense kaslarına soğuk uygulama ile baş bölgesine giden kan damarlarını daraltan bir etki elde ederek ağrı şiddetinde azalma sağlanabileceği bir yöntem olarak önerilmektedir.