Mideyi Yatıştıran Zencefil Çayı Nasıl Yapılır?

ZENCEFİL ÇAYI TARİFİ

Taze zencefili ince ince dilimleyin.

Soymanıza gerek yok, ancak durulayın ve kirleri ovalayın.

Her fincan çay için yaklaşık 2,5 cm zencefil kullanacak şekilde planlayın.

Bir tencerede zencefili bir bardak suyla karıştırın.

Karışımı yüksek ateşte kaynatın.

Beş dakika kaynatın (veya ekstra güçlü çay istiyorsanız 10 dakikaya kadar kaynatabilirsiniz).

Zencefil parçalarını almak için çayı ince bir elekten geçirin.

İsterseniz çayınıza bir dilim limon veya portakal ekleyebilirsiniz.

Zencefil aromasını hafifletecek hafif bir tat istiyorsanız da bal veya akçaağaç şurubunu ekleyebilirsiniz.

Zencefil-Tarçın Çayı



Tarçınlı zencefil çayı için, su kaynamaya başlamadan önce çayınıza tarçın çubuğu ekleyin. Tüketmeden önce tarçın çubuğunu ve zencefil parçalarını çıkarın.

Zencefil-Zerdeçal Çayı



Zerdeçal, anti-enflamatuar faydalarının yanı sıra eğlenceli bir renk ve ekstra baharatlı, ilgi çekici bir lezzet sunar. Taze zerdeçalı da, zencefile yaptığınız gibi ince dilimler halinde kesin ve karışıma ekleyin.

Zencefil-Nane Çayı



Taze nane, taze zencefilin sıcaklığını dengelemeye yardımcı olan bir soğutma bileşeni sağlar. Karışımı kaynamaya getirmeden önce birkaç dal taze nane ekleyin.