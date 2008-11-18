Midenize kulak verin!

Hey sen! KonuÅŸabilir miyiz?

SanÄ±yorum ki yemek Ã¶ÄŸÃ¼nleri dÄ±ÅŸÄ±nda benden sesler gelmesine alÄ±ÅŸkÄ±n deÄŸilsin. Fakat hakkÄ±mda bilmediÄŸin birkaÃ§ ÅŸey var. Benim diyetini sabote eden ve seni Ã§irkin gÃ¶steren bir baÅŸ belasÄ± olduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsun ve benim her zaman "Ã‡ok doydum, Ã§ok aÃ§Ä±m. vb." ÅŸeklinde ÅŸikÃ¢yet eden sinir birisi olduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsun. Tamam, seni anlÄ±yorum. Fakat beni iyi dinle: Senin bildiÄŸinden daha fazlasÄ±nÄ± yapÄ±yorum. Bir gÃ¼nde 24 saat hiÃ§ durmadan, hiÃ§ ara vermeden ve genellikle tatillerde iki katÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Seni hastalÄ±klardan korumak iÃ§in yediÄŸin yiyeceklerde bulunan bakterileri parÃ§alÄ±yorum. Ve en Ã¶nemlisi bulaÅŸÄ±k yÄ±kamaktan koÅŸu egzersizi yapmaya kadar her ÅŸeyi yapabilmen iÃ§in yediÄŸin yiyecekleri gerekli olan enerjiye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmene yardÄ±mcÄ± oluyorum. Bana kÃ¼Ã§Ã¼k bir ÅŸans ver! Neden olmasÄ±n, cimri olmayÄ± kes (yani beni az Ã¶ÄŸÃ¼nlerle besleme), bu beni hiÃ§bir zaman daha ince yapmayacak. Ben karÄ±ndaki en yÃ¼ksek mevkideyim. AyrÄ±ca dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼n kadar da bÃ¼yÃ¼k deÄŸilim. Tok olduÄŸumda sadece 30 santim uzunluÄŸunda ve 10'a 25 santim geniÅŸliÄŸindeyim. ReflÃ¼sÃ¼z bir yaÅŸam iÃ§in... Ne yediÄŸinizin farkÄ±nda olun! FazlasÄ± zarar! Anoreksiya videosunu izleyin!ÂÄ°ster inan ister inanma, benim varlÄ±ÄŸÄ±m belini inceltecek gÃ¼ce sahip deÄŸil, Ã§Ã¼nkÃ¼ bel Ã¶lÃ§Ã¼lerin Ã¶nceden genler ile belirlendi. Bu, birÃ§ok zayÄ±f yapÄ±lÄ± kiÅŸinin, neden birÃ§ok yiyeceÄŸi sindirmeden yutabildiÄŸini gÃ¶sterir. Ã–rneÄŸin, 38 'hot-dog'u 12 dakikada yutan Sonya Thomas bu konuda erkekleri yenilgiye uÄŸrattÄ±. Onun midesine Ã¶zenmediÄŸinize eminim. Åžimdi de sen bir tabak pirzolayÄ± midene gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken, sana ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± anlatayÄ±m: Boncuk ÅŸekilli bedenimin Ã¼st kÄ±smÄ± kiler olarak hizmet verir. Bu kÄ±sÄ±m, yiyecekleri benim merkezi bÃ¶lgeme gelmek Ã¼zere yolculuÄŸa Ã§Ä±kmadan Ã¶nce depolar. Bu sindirimin tÃ¼m gerÃ§ek gÃ¶revinin yer aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mdÃ¼r. KaslarÄ±mÄ± ritmik hareketlerle esnetmek zorundayÄ±m. BÃ¶ylece yediÄŸin yiyecekleri asit ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rÄ±m ve onlarÄ± protein, ÅŸeker ve yaÄŸ gibi temel bileÅŸenlerine ayÄ±rÄ±rÄ±m. Normal bir gÃ¼nde 2-3 litre mide Ã¶zsuyu Ã¼retirim. Bu asit, sadece sindirime yardÄ±mcÄ± olmaz, ayrÄ±ca bakterileri Ã¶ldÃ¼rÃ¼r; seni enfeksiyonlardan korur. Normal olarak Ã¼zerimde bulunan saÄŸlÄ±klÄ± bir mukoza dokusu, beni asitlerin zararlÄ± etkilerinden korur. Fakat zaman zaman sen bu tabakayÄ± bakteriyel enfeksiyon veya aspirin ile aÅŸÄ±ndÄ±rÄ±rsÄ±n. Bu ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸen Ã§ok fazla zarar da mide gurultusuna ya da Ã¼lsere neden olur. Bu her midenin korkulu rÃ¼yasÄ±dÄ±r. ReflÃ¼sÃ¼z bir yaÅŸam iÃ§in... Ne yediÄŸinizin farkÄ±nda olun! FazlasÄ± zarar! Anoreksiya videosunu izleyin!Â Ben yiyeceÄŸi kimus adÄ± verilen Ã¶zsu ile karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ktan sonra her 20 dakikada bir ezerim. BÃ¼tÃ¼n bir Ã¶ÄŸÃ¼n boyunca saatlerce bu ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m. EÄŸer yiyecek, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k veya yaÄŸlÄ± ise fazla mesai yapmak zorunda kalÄ±rÄ±m. Sadece beynin stres hormonu olan kortizon hormonunu salgÄ±ladÄ±ÄŸÄ± zaman dururum. Bu stresin sana ne kadar zarar verdiÄŸini gÃ¶sterir. Tamamen boÅŸ olduÄŸum zaman sen bu bÃ¼zÃ¼lmeleri aÃ§lÄ±k sancÄ±sÄ± olarak hissedersin. AÃ§lÄ±k hormonu olarak bilinen bu hormonu salgÄ±lamam iÃ§in beynin bana sinyaller yollar. AynÄ± zamanda bu bÃ¼zÃ¼lmeleri duyabilirsin de. BoÅŸ bir mide Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± gurultularÄ± artÄ±rÄ±r. Ã‡Ä±kardÄ±ÄŸÄ±m diÄŸer sesler sadece normal bir sindirim yaparken Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±m seslerdir. YediÄŸin yiyecekleri sindirirken 10 ilÃ¢ 20 dakika ses Ã§Ä±kartÄ±rÄ±m. Ve her 1-2 saatte bir, sen diÄŸer Ã¶ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼ yiyene kadar bu devam eder. ÃœzgÃ¼nÃ¼m, her zaman iyi bir zamanlama yakalayamÄ±yorum. Fakat ses Ã§Ä±karma konusunda yalnÄ±z deÄŸilim. Ä°nce baÄŸÄ±rsaÄŸÄ±n da ses Ã§Ä±karÄ±yor. EÄŸer benim sessiz olmamÄ± istiyorsan abur-cuburdan uzak dur. Sen bir yiyeceÄŸi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼n veya kokladÄ±ÄŸÄ±n zaman beynin ghrelin yani aÃ§lÄ±k hormonunu salgÄ±lar ve bÃ¶ylece ben Ã¶zsularÄ±mÄ± salgÄ±lamak iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yaparÄ±m. Ve Ã¶zellikle ÅŸekeri severim. AslÄ±nda aynÄ± tatlÄ± bulucu proteinler, dilinde de bulunuyor. Ben onlarÄ±, insÃ¼lin hormonunu dengede tutmaya yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in kullanÄ±rÄ±m. Åžeker tadÄ±nÄ± dilinin algÄ±ladÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde algÄ±lamam, fakat ÅŸeker tadÄ± seni mutlu eden hormonu salgÄ±lamamÄ± saÄŸlar. Ve lÃ¼tfen unutma: Sen diyet yapmakla yapmamak arasÄ±ndaki farkÄ± ayÄ±rt edebilirsin fakat ben edemem. Ben yapay tatlandÄ±rÄ±cÄ±lara sanki gerÃ§eklermiÅŸ gibi onlara karÅŸÄ± daha fazla arzu duyarak, reaksiyon gÃ¶steririm. Bu, diyet kola iÃ§tiÄŸin zamanlarda browni yemek istediÄŸinin nedenidir. ReflÃ¼sÃ¼z bir yaÅŸam iÃ§in... Ne yediÄŸinizin farkÄ±nda olun! FazlasÄ± zarar! Anoreksiya videosunu izleyin!Â EÄŸer Ã§ok fazla yemek yersen, ben bunu hissederim. Sana tok olduÄŸunu hissettiren leptin hormonunu salgÄ±lamak iÃ§in Ã§ok Ã§abalarÄ±m. Bu benim ''Dur!'' deme metodumdur. Deli gibi yemek yemeden Ã¶nce sana dur diyebilmem iÃ§in bana bir ÅŸans ver. 20 dakika iÃ§inde lokmalarÄ±nÄ± yavaÅŸ yavaÅŸ Ã§iÄŸneyip, yediÄŸinden zevk alÄ±rsan; kendini masadan uzaklaÅŸtÄ±rman kolaylaÅŸÄ±r. Bu iyi bir ÅŸeydir; Ã§Ã¼nkÃ¼ beynin doyduÄŸunu algÄ±layabilmesi iÃ§in rahat bÄ±rakan esnek reseptÃ¶rlerimin duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltÄ±r. Ben patronunun aksine iyi egzersiz yaptÄ±ÄŸÄ±n zaman buna karÅŸÄ± duyarlÄ±lÄ±k gÃ¶steririm. Bir sÃ¼re az yiyecek tÃ¼ket; bÃ¶ylece her defasÄ±nda daha az yiyecekle doymaya alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. Ã‡ok uzun sÃ¼re aÃ§ kalma. BoÅŸ kalmaktan hoÅŸlanmam. Beni yeteri kadar beslemediÄŸin zaman daha fazla ghrelin kaybetmekten baÅŸka ÅŸansÄ±m olmayacak. Daha kolay sindirebileceÄŸim yiyecekleri seÃ§erek, bana yardÄ±m edebilirsin. Bunlar; balÄ±k, tavuk gÃ¶ÄŸsÃ¼, yaÄŸsÄ±z biftek, yumurta, yaÄŸsÄ±z sÃ¼t gibi proteinler ve lifli yiyeceklerdir. Esmer pirinÃ§ ve yulaf unu gibi lifli yiyecekleri Ã¶zellikle su ile karÄ±ÅŸtÄ±r. Bu gibi yiyecekler ghrelin'e boyun eÄŸdirir fakat bu geÃ§icidir. Geriye dÃ¶nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ zaman Ã¶nceden yediÄŸinden daha Ã§ok yemeÄŸe baÅŸlarsÄ±n. BÃ¶ylece Ã§ok daha fazla kilo alÄ±rsÄ±n. Bunlar ghrelin'i Ã¶nlemenin en az etkili yoludur. ReflÃ¼sÃ¼z bir yaÅŸam iÃ§in... Ne yediÄŸinizin farkÄ±nda olun! FazlasÄ± zarar! Anoreksiya videosunu izleyin!Â Tam da konusundayken diyet karÅŸÄ±tÄ± zayÄ±flama ilaÃ§larÄ± hakkÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sanÄ±yorum. Patates kÄ±zartmasÄ±, cips. gibi yaÄŸlÄ± yiyecekler doÄŸrudan bana gelir. Bu Ã¼rÃ¼nler, enzimleri Ã¶nleyerek Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlar. Fakat ani baÄŸÄ±rsak hareketleri, ishal ve gaz Ã§Ä±karma meydana gelir. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum da vaktini bunlarÄ± yapmaktan daha Ã¶nemli ÅŸeylere ayÄ±rabilirsin. Evet, dinlediÄŸiniz iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Sen ve ben, Ã§ok iyi bir takÄ±m olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Senin gereksinimlerini karÅŸÄ±lamaya devam edeceÄŸim. Beni protein ve lifli yiyecekler ile tok tutarsan, tok olduÄŸumda yemek yemeyi bÄ±rakÄ±rsan ve Ã§Ä±lgÄ±n diyetler yapmazsan seni korumaya devam edeceÄŸim. Belki bu sezon tekrar bikinimizle barÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. Mideniz cinsiyet ayrÄ±mÄ± mÄ± yapÄ±yor? Mideniz sindirim zorluÄŸu Ã§ektiÄŸi zaman, erkekler ve kadÄ±nlar her zaman aynÄ± safhada olmazlar. (Yani bu erkeklerde ve kadÄ±nlarda aynÄ± etkiyi yaratmaz.) KadÄ±nlar genellikle acÄ± ve tatlÄ± aromalÄ± tatlara karÅŸÄ± erkeklerden daha hassastÄ±r. YiyeceÄŸi ve mide Ã¶zsuyunu tutan kaslar (Ã¶zofajeal bÃ¼zÃ¼lgen kas), erkeklerinkinden daha bÃ¼yÃ¼k bir kuvvetle hareket eder. Nefes borusunu koruyan benzer kaslar da daha Ã§ok gerginleÅŸir. Bu da neden kadÄ±nlarÄ±n boÄŸazÄ±nÄ±n erkeklerden daha Ã§ok ÅŸiÅŸtiÄŸini aÃ§Ä±klar. ReflÃ¼sÃ¼z bir yaÅŸam iÃ§in... Ne yediÄŸinizin farkÄ±nda olun! FazlasÄ± zarar! Anoreksiya videosunu izleyin!ÂKadÄ±nlar daha az mide asidi salgÄ±lar ve kadÄ±nlarÄ±n asit baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¼lsere yakalanma oranlarÄ± erkeklerden daha dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r. KadÄ±nlar genellikle erkeklerden daha Ã§ok mide yanmasÄ±ndan ÅŸikÃ¢yet ederler. KadÄ±nlar erkeklerden daha Ã§ok karÄ±n ÅŸiÅŸliÄŸi, mide bulantÄ±sÄ±, karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, geÄŸirme ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±rlar. YazÄ±: Morgan Lord Derleyen: Deniz Miray Petrini http://www.womenshealth.com.tr Kaynaklar: â€¢ David E. Cummings, M.D., professor of medicine in the division of metabolism, endocrinology, and nutrition at the University of Washington; â€¢ William Chey, M.D., professor of medicine in the division of gastroenterology at the University of Michigan Health System; â€¢ Elizabeth Somer, M.A., R.D., the author of 10 Habits That Mess Up a Woman's Diet; â€¢ Brian Wansink, Ph.D., director of the Cornell University Food and Brand Lab and the author of Mindless Eating (mindlesseating.org) and Why We Eat More Than We Think. ReflÃ¼sÃ¼z bir yaÅŸam iÃ§in... Ne yediÄŸinizin farkÄ±nda olun! FazlasÄ± zarar! Anoreksiya videosunu izleyin!

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