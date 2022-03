Midenize kulak verin!

Hey sen! Konuşabilir miyiz?

Sanıyorum ki yemek öğünleri dışında benden sesler gelmesine alışkın değilsin. Fakat hakkımda bilmediğin birkaç şey var. Benim diyetini sabote eden ve seni çirkin gösteren bir baş belası olduğumu düşünüyorsun ve benim her zaman "Çok doydum, çok açım. vb." şeklinde şikâyet eden sinir birisi olduğumu düşünüyorsun. Tamam, seni anlıyorum. Fakat beni iyi dinle: Senin bildiğinden daha fazlasını yapıyorum. Bir günde 24 saat hiç durmadan, hiç ara vermeden ve genellikle tatillerde iki katı çalışıyorum. Seni hastalıklardan korumak için yediğin yiyeceklerde bulunan bakterileri parçalıyorum. Ve en önemlisi bulaşık yıkamaktan koşu egzersizi yapmaya kadar her şeyi yapabilmen için yediğin yiyecekleri gerekli olan enerjiye dönüştürmene yardımcı oluyorum. Bana küçük bir şans ver! Neden olmasın, cimri olmayı kes (yani beni az öğünlerle besleme), bu beni hiçbir zaman daha ince yapmayacak. Ben karındaki en yüksek mevkideyim. Ayrıca düşündüğün kadar da büyük değilim. Tok olduğumda sadece 30 santim uzunluğunda ve 10'a 25 santim genişliğindeyim. İster inan ister inanma, benim varlığım belini inceltecek güce sahip değil, çünkü bel ölçülerin önceden genler ile belirlendi. Bu, birçok zayıf yapılı kişinin, neden birçok yiyeceği sindirmeden yutabildiğini gösterir. Örneğin, 38 'hot-dog'u 12 dakikada yutan Sonya Thomas bu konuda erkekleri yenilgiye uğrattı. Onun midesine özenmediğinize eminim. Şimdi de sen bir tabak pirzolayı midene götürürken, sana ne yaptığımı anlatayım: Boncuk şekilli bedenimin üst kısmı kiler olarak hizmet verir. Bu kısım, yiyecekleri benim merkezi bölgeme gelmek üzere yolculuğa çıkmadan önce depolar. Bu sindirimin tüm gerçek görevinin yer aldığı bölümdür. Kaslarımı ritmik hareketlerle esnetmek zorundayım. Böylece yediğin yiyecekleri asit ile karıştırırım ve onları protein, şeker ve yağ gibi temel bileşenlerine ayırırım. Normal bir günde 2-3 litre mide özsuyu üretirim. Bu asit, sadece sindirime yardımcı olmaz, ayrıca bakterileri öldürür; seni enfeksiyonlardan korur. Normal olarak üzerimde bulunan sağlıklı bir mukoza dokusu, beni asitlerin zararlı etkilerinden korur. Fakat zaman zaman sen bu tabakayı bakteriyel enfeksiyon veya aspirin ile aşındırırsın. Bu şekilde gerçekleşen çok fazla zarar da mide gurultusuna ya da ülsere neden olur. Bu her midenin korkulu rüyasıdır. Ben yiyeceği kimus adı verilen özsu ile karıştırdıktan sonra her 20 dakikada bir ezerim. Bütün bir öğün boyunca saatlerce bu şekilde çalışırım. Eğer yiyecek, çok büyük veya yağlı ise fazla mesai yapmak zorunda kalırım. Sadece beynin stres hormonu olan kortizon hormonunu salgıladığı zaman dururum. Bu stresin sana ne kadar zarar verdiğini gösterir. Tamamen boş olduğum zaman sen bu büzülmeleri açlık sancısı olarak hissedersin. Açlık hormonu olarak bilinen bu hormonu salgılamam için beynin bana sinyaller yollar. Aynı zamanda bu büzülmeleri duyabilirsin de. Boş bir mide çıkardığı gurultuları artırır. Çıkardığım diğer sesler sadece normal bir sindirim yaparken çıkardığım seslerdir. Yediğin yiyecekleri sindirirken 10 ilâ 20 dakika ses çıkartırım. Ve her 1-2 saatte bir, sen diğer öğününü yiyene kadar bu devam eder. Üzgünüm, her zaman iyi bir zamanlama yakalayamıyorum. Fakat ses çıkarma konusunda yalnız değilim. İnce bağırsağın da ses çıkarıyor. Eğer benim sessiz olmamı istiyorsan abur-cuburdan uzak dur. Sen bir yiyeceği gördüğün veya kokladığın zaman beynin ghrelin yani açlık hormonunu salgılar ve böylece ben özsularımı salgılamak için hazırlık yaparım. Ve özellikle şekeri severim. Aslında aynı tatlı bulucu proteinler, dilinde de bulunuyor. Ben onları, insülin hormonunu dengede tutmaya yardımcı olmak için kullanırım. Şeker tadını dilinin algıladığı şekilde algılamam, fakat şeker tadı seni mutlu eden hormonu salgılamamı sağlar. Ve lütfen unutma: Sen diyet yapmakla yapmamak arasındaki farkı ayırt edebilirsin fakat ben edemem. Ben yapay tatlandırıcılara sanki gerçeklermiş gibi onlara karşı daha fazla arzu duyarak, reaksiyon gösteririm. Bu, diyet kola içtiğin zamanlarda browni yemek istediğinin nedenidir. Eğer çok fazla yemek yersen, ben bunu hissederim. Sana tok olduğunu hissettiren leptin hormonunu salgılamak için çok çabalarım. Bu benim ''Dur!'' deme metodumdur. Deli gibi yemek yemeden önce sana dur diyebilmem için bana bir şans ver. 20 dakika içinde lokmalarını yavaş yavaş çiğneyip, yediğinden zevk alırsan; kendini masadan uzaklaştırman kolaylaşır. Bu iyi bir şeydir; çünkü beynin doyduğunu algılayabilmesi için rahat bırakan esnek reseptörlerimin duyarlılığını azaltır. Ben patronunun aksine iyi egzersiz yaptığın zaman buna karşı duyarlılık gösteririm. Bir süre az yiyecek tüket; böylece her defasında daha az yiyecekle doymaya alışacağım. Çok uzun süre aç kalma. Boş kalmaktan hoşlanmam. Beni yeteri kadar beslemediğin zaman daha fazla ghrelin kaybetmekten başka şansım olmayacak. Daha kolay sindirebileceğim yiyecekleri seçerek, bana yardım edebilirsin. Bunlar; balık, tavuk göğsü, yağsız biftek, yumurta, yağsız süt gibi proteinler ve lifli yiyeceklerdir. Esmer pirinç ve yulaf unu gibi lifli yiyecekleri özellikle su ile karıştır. Bu gibi yiyecekler ghrelin'e boyun eğdirir fakat bu geçicidir. Geriye dönüldüğü zaman önceden yediğinden daha çok yemeğe başlarsın. Böylece çok daha fazla kilo alırsın. Bunlar ghrelin'i önlemenin en az etkili yoludur. Tam da konusundayken diyet karşıtı zayıflama ilaçları hakkında düşündüğünü sanıyorum. Patates kızartması, cips. gibi yağlı yiyecekler doğrudan bana gelir. Bu ürünler, enzimleri önleyerek çalışırlar. Fakat ani bağırsak hareketleri, ishal ve gaz çıkarma meydana gelir. Düşünüyorum da vaktini bunları yapmaktan daha önemli şeylere ayırabilirsin. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sen ve ben, çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Senin gereksinimlerini karşılamaya devam edeceğim. Beni protein ve lifli yiyecekler ile tok tutarsan, tok olduğumda yemek yemeyi bırakırsan ve çılgın diyetler yapmazsan seni korumaya devam edeceğim. Belki bu sezon tekrar bikinimizle barışırız. Mideniz cinsiyet ayrımı mı yapıyor? Mideniz sindirim zorluğu çektiği zaman, erkekler ve kadınlar her zaman aynı safhada olmazlar. (Yani bu erkeklerde ve kadınlarda aynı etkiyi yaratmaz.) Kadınlar genellikle acı ve tatlı aromalı tatlara karşı erkeklerden daha hassastır. Yiyeceği ve mide özsuyunu tutan kaslar (özofajeal büzülgen kas), erkeklerinkinden daha büyük bir kuvvetle hareket eder. Nefes borusunu koruyan benzer kaslar da daha çok gerginleşir. Bu da neden kadınların boğazının erkeklerden daha çok şiştiğini açıklar. Kadınlar daha az mide asidi salgılar ve kadınların asit bağlantılı ülsere yakalanma oranları erkeklerden daha düşüktür. Kadınlar genellikle erkeklerden daha çok mide yanmasından şikâyet ederler. Kadınlar erkeklerden daha çok karın şişliği, mide bulantısı, karın ağrısı, geğirme ile karşı karşıya kalırlar. Yazı: Morgan Lord Derleyen: Deniz Miray Petrini http://www.womenshealth.com.tr 