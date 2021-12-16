Mide Mikrobu Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir? İşte Mide Mikrobu Belirtileri

'Helicobacter Pylori' adı verilen bu mikrop, çoğu insanın midesinde, ona bir zarar vermeden yaşıyor. Yapılan bir çalışmaya göre Türk halkında mikrop taşıyanların oranı, bazı bölgelerde yüzde 90'lara varıyor. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran % 50'ler civarında seyrediyor. Peki mide mikrobu neden olur, belirtileri nelerdir? İşte mide mikrobu Helicobacter Pylori ile ilgili bilgiler...

Mide mikrobu belirtileri nelerdir?

Mide mikrobu ile ilgili belirtiler veya semptomlar ortaya çıktığında şunları içerebilir:

Karnınızda bir ağrı veya yanıcı bir ağrı

Mideniz boşken daha kötü olan karın ağrısı

Mide bulantısı

İştah kaybı

Sık geğirme

Şişkinlik

İstenmeyen kilo kaybı





Ne zaman doktora görünmeli?

Sizi endişelendiren herhangi bir kalıcı belirti ve semptom fark ederseniz, doktorunuzdan randevu alın. Şunları yaşarsanız derhal tıbbi yardım alın:

Şiddetli veya kalıcı karın ağrısı

Yutma güçlüğü

Kanlı veya siyah katranlı dışkı

Kahve telvesi gibi görünen kanlı veya siyah kusmuk

Mide mikrobu neden olur?

Mide mikrobunun nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, kişiden kişiye tükürük, kusmuk veya dışkı ile doğrudan temas yoluyla bulaşabilir. H. pylori , kontamine yiyecek veya su yoluyla da yayılabilir.

Mide mikrobu nasıl tedavi edilir?

Bakterilerin belirli bir antibiyotiğe direnç geliştirmesini önlemeye yardımcı olmak için genellikle aynı anda en az iki farklı antibiyotikle tedavi edilir. Doktorunuz ayrıca mide astarınızın iyileşmesine yardımcı olmak için asit baskılayıcı bir ilaç yazacak veya önerecektir.

Doktorunuz tedavinizden en az dört hafta sonra H. pylori testi yaptırmanızı önerebilir . Testler tedavinin başarısız olduğunu gösteriyorsa, farklı bir antibiyotik ilaç kombinasyonu ile başka bir tedavi türüne geçebilirsiniz.