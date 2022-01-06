Mide Botoksu Nedir, Nasıl Yapılır? Mide Botoksu Sonrası Beslenme ve Zararları Hakkında Bilgiler

Herhangi bir ameliyat yapılmadan uygulanan mide botoksu fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için alternatif bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Mideye endoskopik olarak uygulanan mide botoksu diğer mide operasyonlarına göre daha az risk taşıyor. Peki, mide botoksu nedir, nasıl yapılır? İşte mide botoksu sonrası beslenme düzeni ve olası zararları...

Mide botoksu nedir?

Mide botoksu, midenin iştahını ve açlık sinirlerini geçici olarak felç etmeyi amaçlayan (4-6 ay) endoskopik ameliyatsız obezite tedavisidir.

Mide botoksu nasıl yapılır?

Botoks, vücuda enjeksiyon yoluyla verilen “Clostridium botulinum” adlı bakteriden elde edilen tıbbi bir proteindir. Botulinum toksini mide kaslara enjekte edilir. Bu şekilde mide kasları başlangıçta olduğundan daha yavaş hareket edecektir. Bu daha yavaş hareket, sindirimi de yavaşlatacaktır. Böylelikle yiyecekler midede daha uzun süre tutulacaktır. Bu tokluk hissini artırır ve daha fazla Yemek yeme isteğini azaltır.

Besinler yavaş sindirildikleri için bağırsaklara da yavaş yavaş hareket edeceklerdir. Genel olarak mide Botoksu, kilo vermeye yardımcı olmak için tokluk hissini artırmaya yardımcı olabilir. Botoks, endoskopi aleti kullanılarak enjekte edilir. Bu işlem sırasında bu alet ağızdan mideye yerleştirilir.

Mide botoksu yapacak olan uzman doktor, Botoksu doğru şekilde enjekte etmek için bir kılavuz ışık kullanır. Doktor mideye ulaştığında mide kasına Botoks enjekte edilir. Daha sonra endoskopi araçları yavaşça çıkarılır. Genel anesteziye gerek yoktur. Bu anlamda genel anesteziye bağlı risk ortadan kalkar.

Mide botoksu zararları var mıdır?

Mide Botoksu cerrahi bir operasyon olmasa da yine de riskler mevcuttur. Bu bir enjeksiyon olduğu için vücudunuza yabancı bir madde enjekte edildiğinden, vücudun nasıl tepki vereceğini tahmin etmek neredeyse imkansızdır. Çoğu durumda, bu prosedürün güvenli olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, bazı hastalar yan etkiler yaşayabilir.

Mide detoksu öncesi ve sonrası beslenme düzeni

Mide detoksu öncesinde en az 6 ay diyet uygulamanız gerekmektedir. Bu prosedürü uygulamadan önce diyet yapmayı ve egzersiz yapmayı denemek önemlidir.

Hasta midenin içine uygulama yapıldığı için değil, sağlam bir diyet programı uygulandığı için kilo verilecektir. Bu diyet programı hastaya göre değişkenlik gösterir ve mutlaka uzman kontrolünde yapılmalıdır. Mideye botoksu enjeksiyonu sonrası mide balonu ya da tüp mide ameliyatlarında görülen kısıtlayıcı etki görülmemektedir. Dolayısıyla mide botoksu sonrası hastanın ne yapacağını ve neleri yapmaması gerektiğini bilmesi çok önemlidir.