Mide Balonu ve Obezite

Mide balonu nedir, ne değildir?

Öncelikle bilinmesi gereken nokta; mide balonu, morbid obeziteyi gideren bir işlem ya da obezite cerrahisinin alternatifi değildir. Ayrıca mide balonu bir mide küçültme ameliyatı yöntemi, yani cerrahi bir operasyon değildir. Mide balonu yöntemi sadece obezite cerrahisine hazırlanan aşırı kilolu obezlerde, ameliyat öncesinde kilo verme amacıyla kullanılır. Nadir olarak da hafif kilolu olup ameliyata kabul edilmeyen hastalarda yardımcı yöntem olarak kullanılabilmektedir.

Bu yöntem; endoskopi yoluyla hastanın midesinin içine içi sıvı veya hava ile dolu yaklaşık bir yumruk büyüklüğünde bir balon konularak gıda alımının kısıtlanması olarak özetlenebilir. Mide balonu yöntemiyle hastalar belli bir oranda kilo verebilirken, balonun en fazla 1 yıl sonrasında çıkarılması gereklidir.

Mide balonu ne şekilde ve kimlere uygulanır?

Mide balonu uygulanması yaklaşık 15-20 dakika sürer. Böylece midenin gıda alma kapasitesi düşürülerek çabuk doyma sağlanır. Balon vücutta 6 ay ila 1 yıl kalabilir ve endoskopik yolla 5-6 dakika içinde çıkartılır. Basit uygulanması ve vücutta kalıcı bir değişiklik olmaması yöntemin avantajı olmakta birlikte, balon çıkartıldıktan sonra hasta yaşam şeklini değiştirmez ve diyetine devam etmezse verilen kilolar geri alınabilir. Ancak bu sürede kişiler nasıl yemek yemeleri gerektiği konusunda eğitim almış olurlar.

Mide balonu; endoskopiyi tolere edebilen, yani 3 cm’ den büyük mide fıtığı ve mide ülseri olmayan, geçirilmiş mide ameliyatı, psikiyatrik hastalığı ve alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı olmayan bireylere uygulanabilmektedir. Genel ölçü ile VKİ (BMİ) 30 kg/m2 üzerinde diyet ve egzersiz programlarına rağmen kilo veremeyen hastalara uygulanmaktadır.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ozan Andaç Erbil



