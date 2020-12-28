Michelle Obama'nın Yeni Hobisi: Örgü

Bu üretkenlik dalgası ABD'nin eski First Lady'sini bile etkiledi. Michelle Obama, katıldığı bir şov programında yeni bir hobi edindiğini açıkladı; örme. Eşsiz ve eski moda bir hobi olan örgü ördüğünü açıkladı. Örgüye başladığınızda gerçekten bağımlılık yapabilir ve inanılmaz derecede zaman alıcı hale gelebilir.

Yeni hobilerinden bahseden Michelle Obama, "Barack için beş atkı, birkaç şapka ve bir battaniye ördüğünü ve Malia için ilk eldivenlerimi yeni bitirdim" dedi. Bütün bunlar, Michelle'in boş zamanlarında yani karantina süresince yaptıklarıydı.

Pandemi, bize zaman fırsatı sunduğu için çoğumuz için yeni şeyler denemenin mükemmel bir zamanıdır. Forumlar ve online alışveriş siteleri sayesinde de, bir dizi yeni hobiyi deneyebiliyoruz. Sizin de ilginizi çekiyorsa örgü ve tığ işi setleri sipariş edilebilir, el yapımı ürünler yaratabilirsiniz.

Kendi hırkanızı örmeyi deneyin. Atkı ya da bere gibi parçalardan daha zor olabilir, ancak hırkalar ve trikolar oldukça trend hale geliyor ve şu soğuk havalarda da kullanmanız için harika bir parça!