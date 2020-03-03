Michael Kors Carmen Satchel Çanta Koleksiyonu

Carmen Ekstra Küçük Saffiano Derisi Kol Çantası

Baget taşlarından esinlenen, Saffiano derisinden üretilen Carmen kol çantaları şıklığınızı maksimum düzeye çıkarıyor. Yenilenen MMK logosunun cazibesi, altın aksesuar ve dokuma zincir detayı ile dolabınızdaki her bir parçayı lüks stiliyle doruk noktasına taşıyor. Geniş iç tasarımıyla maksimum rahatlık sağlayan Carmen ile telefon, kredi kartı ve çok daha fazlasını birlikte taşıyabilirsiniz.

Carmen Küçük Saffiano Derisi El Çantası

Klasik trapez tasarımı ile Carmen el çantası pratikliği ile öne çıkıyor. Bu kompakt Saffiano derisi model, farklı logo çekiciliği ve çok yönlü dokuma zincir süslemeli kayışıyla dikkat çekiyor. Ayarlanabilen kemerli köşeleri ve en küçük eşyalarınızı kolaylıkla bulabileceğiniz iç cep kısmıyla fonksiyonelliğine şıklık katıyor.