Mezoterapi ve PRP Terapileri ile Saç Bakımı

Mezoterapi tekniğinde özel içerikler mikroiğneleme tekniği ile saça ve cilde enjekte edilir. Trombositten Zengin Plazma (PRP) tedavisinde ise kişiden alınan az miktarda kan özel bir işlemden geçirilerek hastaya geri enjekte edilir. Günümüzde birçok hastalığın tedavisinde yaygın olarak uygulanan alerji riski düşük bir prosedürdür.

Her iki yöntem de hem cildi hem de saçı canlandırmak, daha sağlıklı hale getirmek için ayrı ayrı ya da bir arada uygulanabilir. Oldukça etkili sonuçlar elde edilmesini sağlayan bu iki teknik de hasta memnuniyeti en yüksek prosedürler arasındadır.



Nasıl etki ederler?



Mezoterapi tedavisinde uygulanan içerik cildin doğal yapısında da bulunan ve zamanla azalan kolajen, hyalüronik asit ve özel vitamin ile minerallerden oluşur. Bu özel içerik mikro iğnelerle cilde ve saç köklerine enjekte edilir. Ağrısız ve iyileşme süreci gerektirmeyen, sonuçları ise aşamalı olarak ortaya çıkan saç ve cilt sağlığı açısından etkili sonuçlar elde edilmesini sağlar.



Mezoterapi, yara izlerini, koyu halkaları, pigmentasyonu, kırışıklıkları başarılı bir şekilde azaltır, güneş hasarını düzeltir, ince çizgileri ve açık gözenekleri en aza indirir. Saç dökülmesini azaltır, saç derisindeki sorunları tedavi eder.



PRP, kök hücre tedavisinin bir türüdür. Kişinin kendisinden 20 cc kadar olmak üzere az miktarda kan alınır. Alınan kan özel bir tüp kullanılarak santrifüj işleminden geçirilir. Bu işlemden sonra kan yapıcı-onarıcı etkisi ve büyüme faktörleri içeren trombosit açısından daha zengin ve yoğun hale gelir. Onarıcı özelliği artan bu zenginleştirilmiş beyaz kan hücreleri hastaya geri verilir.



PRP işlemi 30 dakika süren kısa bir işlemdir. Operasyon sırasında herhangi bir şekilde ağrı ya da sızı hissedilmez. PRP işlemi günümüzde, sadece saç dökülmesi ve cilt tedavisinde değil, birçok tıbbi rahatsızlığın tedavisinde destekleyici yöntem olarak uygulanır. Kişinin kendi kanı kullanıldığı için alerji riski olmayan, oldukça güvenilir bir işlemdir.