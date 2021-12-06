Mezoterapi Nedir, Ne İşe Yarar? Mezoterapinin Saça ve Cilde Faydaları

Gün geçtikçe daha sık kullanılan cilt tedavisi uygulaması olan mezoterapi ağrısız kısa bir sürede ciltteki kusurları yenilemeye yardımcı oluyor. Günümüzün popüler uygulamalarından mezoterapi, selülit tedavisinde kullanılmasının yanı sıra cilt yenileme, lifting, leke tedavilerinde, bölgesel incelme ve saç tedavisinde de yaygın olarak kullanılıyor.

Mezoterapi nedir?

Mezoterapi ilk olarak 1950 de Fransa'da kullanılmaya başlanmış bir tedavi metodudur. Son yıllarda kozmetik dermatolojide oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

Mezoterapi nasıl yapılır?

Mezoterapi, sorunlu bölgede derinin orta katına mikro iğneler aracılığıyla bazı ilaçların enjeksiyonu demektir. Bu amaçla deri problemine uygun olarak hialuron asit, antioksidanlar, vitaminler, mineraller, amino asitler ve diğer malzemelerle özel ilaç kokteylleri hazırlanır. Bu maddelerin doğrudan cilde verilmesi deride kollajen ve elastin sentezini artırır, cildin yenilenmesine yardımcı olur.





Mezoterapi ne işe yarar, faydaları nelerdir?

Saç güçlendirilerek, saç dökülmelerinin önlenmesi hedefleniyor.

Cildin gençleştirilmesi sağlıyor.

Cilde nem ve parlaklık kazandırılıyor.

İnnce kırışıklıkların yok edilmesine yarıyor.

Lekelerin rengini açıyor.

Gözaltı gölgelenme sorunları gideriliyor.

Striaların (gebelikte karında oluşan deri çatlamaları) tedavi ediliyor.

Selülitin tedavisi için kullanılıyor.