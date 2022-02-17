Mezda Sakızı Nedir, Nasıl Kullanılır? Doğal Mezda Sakızı Faydaları

Zahmetli bir şekilde toplanan mezda sakızı köknar ağaçlarının kozalalarından süzülen doğan bir sakız türü olarak biliniyor. Ancak mezda sakızını bu kadar popüler yapan faydaları ve normal bir sakızdan çok daha pahalı olması. Doğal mezda sakızı aktarlarda kilosu yaklaşık 750 TL'ye kadar çıkabiliyor. İşte son günlerin favorisi mezda sakızı faydaları ve kullanımı...

Mezda Sakızı Nedir?

Halk arasında Mezdeki, Mezleği veya Köknar Ağacı Sakızı olarak da bilinen mezda sakızı köknar ağacının kozalaklarından süzülen doğal bir sakız türüdür. Toplaması ustalık gerektiren mezda sakızı doğal ürünler satan aktarlardan temin edilebiliyor.

Mezda Sakızı Nerede Yetişir?

Mezda sakızı Kahramanmaraş yaylalarında ve Osmaniye'de yaz aylarında toplanıyor.

Mezda Sakızı Faydaları Nelerdir?

Birçok hastalığa şifa olan mezda sakızının faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Mide ve bağırsak yaralarının iyileşmesine yardımcı olur.

Antiseptik özelliği sayesinde haricen cilt üzerindeki yaralarda merhem olarak kullanılabilir.

Astım, bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Ergenlik sivilcelerini iyileştirmeye etki eder.

Böbrek ve idrar yolu problemlerini düzene sokmaya katkıda bulunur.

Soğuk algınlığında göğsü yumuşatarak balgamın sökülmesine yarım eder.

NOT: Mezda sakızı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Mezda Sakızı Nasıl Kullanılır?

Mezda sakızının, sütle veya balla ya da zeytinyağının içerisine katılarak tüketildiği zaman astım, bronşit türlerine de iyi geldiği söyleniyor. Ancak herhangi bir yan etkiye sebebiyet vermemek için mutlaka kullanmadan önce doktorunuza danışmanızı öneriyoruz.

Mezda sakızı ayrıca haricen yaralar üzerine uygulanabiliyor. Yine de özellikle hassas ciltlerin doktor kontrolünde uygulaması tavsiye ediliyor.