Meyveli Enerji Topları Tarifi

Meyveli enerji topları

Malzemeler:

1 su bardağı doğranmış badem

1 su bardağı kuru incir

1 su bardağı kuru kayısı

⅓ fincan rendelenmiş hindistan cevizi

Arzuya göre 1 yemek kaşığı kakao tozu

Hazırlanışı:

Bir mutfak robotunda badem, incir ve kayısıları birleştirin ve güzelce karıştırın.

Karışımı küçük toplar halinde yuvarlayın ve hindistan cevizine daldırın.

Meyveli enerji toplarını kapaklı bir kutuda üç güne kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.