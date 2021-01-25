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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Meyveli Enerji Topları Tarifi
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Meyveli Enerji Topları Tarifi

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Meyveli Enerji Topları Tarifi
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"Sağlıklı bir ara öğün, tatlı ihtiyacını karşılayan leziz bir alternatif ve dünyanın en basit tarifi; karşınızda meyveli enerji topları!"

Meyveli enerji topları

Malzemeler:

  • 1 su bardağı doğranmış badem
  • 1 su bardağı kuru incir
  • 1 su bardağı kuru kayısı
  • ⅓ fincan rendelenmiş hindistan cevizi
  • Arzuya göre 1 yemek kaşığı kakao tozu

Hazırlanışı:

Bir mutfak robotunda badem, incir ve kayısıları birleştirin ve güzelce karıştırın.

Karışımı küçük toplar halinde yuvarlayın ve hindistan cevizine daldırın.

Meyveli enerji toplarını kapaklı bir kutuda üç güne kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

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