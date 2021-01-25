MAHMURE ÖZEL
Meyveli Enerji Topları Tarifi
"Sağlıklı bir ara öğün, tatlı ihtiyacını karşılayan leziz bir alternatif ve dünyanın en basit tarifi; karşınızda meyveli enerji topları!"
Meyveli enerji topları
Malzemeler:
- 1 su bardağı doğranmış badem
- 1 su bardağı kuru incir
- 1 su bardağı kuru kayısı
- ⅓ fincan rendelenmiş hindistan cevizi
- Arzuya göre 1 yemek kaşığı kakao tozu
Hazırlanışı:
Bir mutfak robotunda badem, incir ve kayısıları birleştirin ve güzelce karıştırın.
Karışımı küçük toplar halinde yuvarlayın ve hindistan cevizine daldırın.
Meyveli enerji toplarını kapaklı bir kutuda üç güne kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.