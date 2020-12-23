Meyan Kökü: Nedir, Faydaları Nelerdir ve Nasıl Kullanılır?

Meyan kökü nedir?

Meyan kökü aslen baklagiller familyasından olan, çalı türü bir bitkidir. Anavatanı Rusya ve Çin olan bu bitki ülkemizde ise çoğunlukla Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetişiyor. Meyan kökü, daha çok dere kenarı gibi nemli ve sulak alanlarda ya da kumluk yerlerde yetişen bir bitkidir, mor ve mavimsi çiçeklere sahiptir.

Meyan kökünden çoğunlukla şerbet, sabun, şeker, meyan kökü çayı ve meyan kökü tozu elde ediliyor.

Meyan kökünün faydaları

- Meyan kökü, B vitamini kompleksi, flavonoidler, fitoöstrojen, kolin, protein, potasyum, fosfor gibi pek çok vitamin ve mineralle dolu zengin bir bitkidir.

- Meyan kökü, içerdiği kumarin bileşeni ile vücuttaki iltihaplı hücreleri temizlemeye yardımcı oluyor. Özellikle kış aylarında kuru öksürük, balgam gibi sorunlara iyi geliyor.

- Meyan kökünün çok çeşitli kullanım alanı bulunuyor. Bunlardan biri de çay şeklinde tüketilmesidir. Meyan kökü çay olarak tüketildiğinde solunum ve sindirim sorunlarının çözümüne destek oluyor.

- Kabızlığa iyi gelen meyan kökü, aynı zamanda kemik ve eklem ağrılarını da dindiriyor.

- Meyan kökü, ağız içindeki yaralara da iyi geliyor. Bazı uzmanlar ağız yaraları için meyan kökünün kaynatılmasını ve kaynatılan bu su ile gargara yapılmasını öneriyor.

- Meyan kökü fitoöstrojenik özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde kadınların menopoz ve regl dönemlerinin rahat geçmesine yardımcı oluyor. Meyan kökü çayı regl öncesi ağrıların ve şişkinliğin azalmasına yardımcı olurken aynı zamanda menopoz dönemindeki sıcak basması başta olmak üzere yaşanan hormonal sorunlara da iyi geliyor.

- Meyan kökü tüm bunların yanı sıra güzellik için de kullanılan bir bitki. Saç ve cilt sağlığına katkıda bulunuyor.

- Meyan kökü nemlendirici özelliği ile saç derisini nemli tutuyor. Kuru saç derisi sorunu olanların sıklıkla karşılaştığı kepek sorununa ve saç derisinin pul pul dökülmesine karşı da ektilidir.

- Meyan kökünden elde edilen çayı birkaç damla Hindistan cevizi ile karıştırıp saç derisine uygularsanız ve 1 saat bekletip yıkarsanız faydasını görebilirsiniz.

- Meyan kökünün saçlara bir faydası da saçın uzamasını sağlamasıdır.

- Meyan kökü, özellikle çay olarak tüketildiğinde cildi nemli tutmaya ve yatıştırmaya destek oluyor. Meyan kökü sayesinde cildinizi içerden besleyebilir, nemli kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

Meyan kökü nasıl kullanılır?

Meyan kökü yukarıda da bahsettiğimiz gibi çoğunlukla şerbet, sabun, şeker, meyan kökü çayı ve meyan kökü tozu olarak kullanılıyor.

Cilt güzelliğiniz için meyan kökü sabunu kullanabilir, meyan kökü tozundan maskeler hazırlayabilirsiniz.

Meyan kökünün en yaygın kullanım şekli ise çay olarak tüketilmesidir.

Meyan kökü çayı nasıl hazırlanır?

3-4 bardak kaynamış suya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş meyan kökünü ekleyin. 3-4 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Ardından çayı süzün.

Damak tadınıza göre meyan kökü çayına demleme işlemi sırasında kabuk tarçın ve karanfil de ekleyebilirsiniz. Çay demlendikten sonra içindeki malzemeleri süzdükten sonra tüketmeyi unutmayın aksi halde çayınız acılaşabilir.

Meyan kökü çayının yan etkileri var mı?

Her bitkinin olduğu gibi meyan kökünün de faydaları gibi yan etkileri de bulunuyor. Meyan kökü çayının yan etkileri baş ağrısı, tansiyon, uykusuzluk, kalp rahatsızlıkları, şişkinlik ve vücudun su tutması olarak görülebiliyor.

Bu yan etkiler herkeste görülmeyebileceği bazı insanlarda hafif bazılarında ise ağır şekilde seyredebilir. Öte yandan meyan kökü çayının aşırı tüketimi de yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Meyan kökü ve diğer tüm bitkiler bazen alerjik semptomlara ya da yukarıdakiler benzer yan etkilere sahip olabiliyor. Bu bitkilerden en doğru şekilde faydalanabilmek için doğru kullanım yollarını bir uzmana danışmanızda fayda var.