Metabolizma Hızlandıran 9 Baharat

1.Karabiber

Sindirime yardımcı olan ve şişkinlik problemlerini önleyen karabiber, yağ yakımında da etkilidir. Yemeklerinize ekleyeceğiniz bir miktar karabiber kan dolaşımını artırır ve metabolizmanızı hızlandırır. Bel bölgenizde yağlanma probleminiz varsa karabiberi yemeklerinizde bol bol kullanmalısınız.

2.Kimyon

Kimyon sindirim problemi olanların bir numaralı yardımcısı. Fakat sadece sindirim için değil yağ yakımı için de muhteşem bir baharat. İster yoğurtla birlikte isterseniz yemeklerinizin içinde bolca kimyon kullanarak göbek yağlarınızdan kurtulabilirsiniz.

3.Kırmızı biber

Kırmızı biberin içindeki kapsaisin hem acı tat veriyor hem de metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı oluyor. Eğer acı sevenlerdenseniz, çok şanslısınız. Yağ yakımında en etkili olan baharatlardan acı kırmızı biberi sofranızdan eksik etmeyin.

4.Zencefil

Zencefilin yararları saymakla bitmiyor. Muhteşem bir antioksidan, enfeksiyonlara, iltihabi hastalıklara karşı koruyucu ve metabolizma hızlandırıcı. Hem hastalıklardan kurtulmak hem de fit kalmak için zencefil şart!

5.Tarçın

Zayıflamak isteyenlerin en sevdiği baharatlardan biri tarçın. Kan şekerini dengede tutarak açlık krizlerini önlüyor ve göbek yağlarına karşı sizi koruyor. Hem de nefis kokusu ve tadıyla tatlı ihtiyacınızı karşılıyor. İçeceklerinize ekleyebilir veya meyvelerinizle beraber tüketebilirsiniz. Mis kokulu tarçın yağ yakımınıza çok yardımcı olacak.

6.Biberiye

Biberiyeyi taze veya kurutulmuş olarak tüketebilirsiniz. Her hali yağ yakımında etkili olacaktır. Karnosik asit içeren biberiye kan şekerinizin düzenlenmesine de yardımcı oluyor. Bu sayede de diyetlerin vazgeçilmez bir baharat haline geliyor. Bu lezzetli baharatı yemeklerinize ve salatalarınıza ekleyerek kilo vermenizi hızlandırabilirsiniz.

7.Zerdeçal

İçindeki kurkumin sayesinde zerdeçal bin bir derde deva bir baharat. İltihabi hastalıkları önlüyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve tokluk hissi sağlıyor. Araştırmacılara göre diyabete karşı dahi etkili. Yemeklerinize ekleyerek veya yoğurt ile karıştırarak tüketebilir, göbek yağlarınıza veda edebilirsiniz.

8.Hardal tohumu

Hardal tohumu, turpgiller ailesinden bir sebze olan hardaldan elde edilen bir baharat. Et yemeklerinize ekleyerek tüketebilirsiniz. Bu sayede lezzetten ödün vermeden göbek yağlarınızdan kurtulabilirsiniz.

9.Kekik

Metabolizmanızı hızlandırmak için kekik en etkili baharatlardan biridir. Et yemeklerine çok yakışan kekiği, yoğurt ile beraber de tüketebilirsiniz. Göbek bölgenizdeki değişimi siz de fark edeceksiniz.