Metabolik hastalıklar nelerdir ve nasıl anlaşılır? Metabolik hastalıkların belirtileri

İnsanların yaşına, kilosuna, boyuna ve özelliklerine göre değişebilen metabolik hastalıklar vardır. Bu nedenle bir hastalık herkeste aynı etkilere sahip olmayabilir.

Metabolik Hastalıklar Nelerdir?

Yaygın olarak görülen ve tedavisi mümkün olan pek çok metabolik hastalık vardır. Bu hastalıkların başında obezite, tansiyon, şeker ve insülin direnci yer alır. Toplumda sık sık görülebilen bu hastalıklar için uygun ilaçlar ve tedavi yöntemleri bulunsa da tamamen kurtulmak oldukça zordur. Bu nedenle yakalanmamaya dikkat edilmelidir.

Yeme bozuklukları her ne kadar psikolojik hastalık olarak görülse de aslen metabolizmanın anormal çalışmasıyla meydana gelir. Bununla birlikte tiroit bezi ve hipofiz bezinin anormal çalışmasıyla oluşan metabolik hastalıklar bulunur. Guatr, tiroit iltihapları ve kanserleri bu hastalıklara örnek olarak verilebilir.

Metabolik Hastalıklar Nasıl Anlaşılır?

Metabolik hastalıklar besinlerle yaşanan problemlerden kaynaklandığı için teşhis edilmesi kolaydır. Yapılan muayeneler ve istenen testler sonucunda kişinin hastalığının ne olduğu belirlenebilir. Görülen belirtiler baz alınarak teşhise uygun şekilde tedaviye başlanır. Böylelikle yaşam kalitesini yeniden yükseltmek ve hastalıkları kontrol altına almak mümkün olur.

Metabolik Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

Genellikle beslenme sorunları veya hormonal bozukluklarla ortaya çıkan metabolik hastalıkların pek çok belirtisi vardır. Bunların başında bazı besinlere karşı tahammülsüzlük gelir. Yemekten önce veya sonra aşırı uyku hali, halsizlik, huzursuzluk ve titremeler gözlemlenebilir. Ayrıca mide ağrıları, bulantılar, yanmalar da metabolik hastalıkların işaretçisi olabilir.

Kandaki asit miktarındaki değişim, idrarda şeker görülmesi, tansiyon dengesizlikleri veya şekerin ani yükselip ani inmesi metabolik hastalıkların belirtisi olabilir. Bireyin düzgün beslenememesi, bazı gıdaları gereğinden fazla istemesi veya hiç yememek yememesi gözlemlenebilir. Midede ve bağırsakta yaşanan emme sorunları, stres, öfke, sinir krizleri ve ağlama atakları da belirtiler arasında bulunur.

Metabolik Hastalıklar Neden Oluşur?

Bir metabolik hastalığın oluşmasında iç ve dış etkenler önemli rol oynar. İç etkenler, vücutta kendi kendine gelişen ve bireyin elinde olmayan sebeplerdir. Bunlar hormonların çalışması, emme problemleri veya genetik etkenler olabilir. Genellikle bu rahatsızlıkların tedavisinde ilaçlardan yardım alındığı için kontrol edilebilmesi daha kolaydır.

Dış etkenler, bireyin kendi yaptıkları nedeniyle hastalığı oluşturur. Sürekli yemek yeme veya hiç yememe, dengeli beslenmeme, psikolojik durumlarına göre beslenme alışkanlıklarını değiştirme gibi sebeplerdir. Bu hastalıkların tedavisinde ilaçların yanında psikoterapiye de ihtiyaç duyulabilir. Tedavi süreci diğer hastalıklara göre daha uzun sürer ve daha çok dikkat gerektirir. Dış etkenlerden oluşan sebeplerde hastanın tedavi olmaya ikna edilmesi en önemli aşamalardan biridir.

Metabolik Hastalıklar Nasıl Tedavi Edilir?

Her hastalık vücutta farklı şekilde görülebileceğinden dolayı tedaviden önce kesin teşhis konulması gerekir. Bireyin vücut yapısı, kilosu, boyu, alışkanlıkları ve diğer hastalıkları dikkate alınarak tedavi edilir. Genellikle her hastaya uygun şekilde hazırlanan bir diyet verilir. Bu diyete göre hastanın kilo alması veya vermesi, sağlıklı beslenmesi ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi istenir.

Hastalıkların tedavisinde gereken ilaçların düzenli olarak kullanılması, muayenelerin takip edilmesi ve psikoterapilere gereken özenin gösterilmesi oldukça önemlidir. Metabolik hastalıklar yalnızca hastanın tedavi olmak istemesiyle kontrol altına alınabilir. Bu nedenle motivasyonun yüksek tutulması ve iyileşme odaklı yaşamaya çalışması gerekir. Bahsi geçen hastalıkların tedavi edilememesi durumunda kalp krizleri, koma, ölüm, felç gibi ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalınabilir.