Meşe Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Meşe Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Dünya çapında zehirli olan ya da zehirli olmayan yüzlerce mantar türü bulunmaktadır. Bunlar içerisinde merak edilen ve yenip yenmediği konusunda bilgi alınmaya çalışılan mantarlar içerisinde meşe mantarı geliyor. Bu özel mantar yüzlerce yıldır eski medeniyetlerde de kullanılan bir tür olarak öne çıkmaktadır.



Meşe Mantarı Nedir?



Özellikle Uzakdoğu'da bilinen ve şifa kaynağı olarak bilinen mantarlar arasında meşe mantarı gelmektedir. Şapka bölümü iç kısma doğru çökmüş bir görüntüye sahip iken, siyah benekleri bulunur. Genel olarak ise beyaz ve sarı rengine sahip mantar çeşitleri arasında gelmektedir. Şapkanın alt kısmı buruşuk bir görüntüye sahip olması ile beraber, 10 cm’ye kadar uzayan bir gövdesi bulunur.



Meşe Mantarı Nerede Yetişir?



Meşe mantarı anavatanı olarak özellikle Uzakdoğu öne çıkar. Aynı zamanda Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen bir mantar türü olduğunu söylemek mümkündür. Ancak zor ve nadir bulunan, aynı şekilde yine zor yetişen mantar çeşitleri arasında gelir. Bu doğrultuda tarlalarda, topraklarda, ormanlık alanların kenarlarında bulunabilir. İlkbahar ve sonbahar aylarında toplanan bir mantar olması ile beraber, aynı zamanda yağışı seven bir mantardır.



Meşe Mantarı Nerede Bulunur?



Merak edilen konular içerisinde meşe mantarının nereden bulunacağı öne çıkıyor. Meşe mantarı doğal ortamında toplanabileceği gibi, aynı zamanda semt pazarlarında veya marketlerde elde edilebilir. Özellikli otlak alanlarında, yol kenarlarında veya ormanlık alanlarda bulmak mümkün. Şapkasını bir kere görmek toplama konusunda büyük kolaylık sağlayabilir.



Meşe Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Meşe mantarı yenip yenmeyeceği ve zehirli olup olmadığı yine merak edilen konular içerisinde geliyor. Meşe mantarı özel bir mantar olmak ile beraber, aynı zamanda lezzetli bir mantar türüdür. Yani zehirli değildir ve tüketilebilir. Ancak toplarken çok dikkat etmek gerekir ve başka mantarla da karıştırmamak çok önemlidir. Mutlaka bu konuda destek almak ve bilen kişiler nezdinde toplamak büyük bir öneme sahiptir.



Meşe Mantarı Faydaları



Meşe mantarı aynı zamanda insan sağlığına getirdiği faydalar ile dikkatleri üzerine çeken bir mantar türüdür. Bu doğrultuda özellikle düşük yağ oranı ile beraber kolesterolü koruma noktasında oldukça önemlidir. Aynı zamanda kalp ve damar sağlığını koruyan bir yapısı olduğunu söylemek mümkündür. Vitamin ve mineral deposu olması ile beraber gün içerisindeki enerji korunmasını sağlayabilir. 7'den 70'e herkesin tüketebileceği sağlıklı ve aynı zamanda lezzetli mantar türleri arasında gelmektedir.



Meşe Mantarı Nasıl Yetişir? Meşe Mantarı Yetiştiriciliği



Meşe mantarı ülkemizde birkaç özel kurum bünyesinde yetiştirilen bir mantar türüdür. Oldukça zor koşullara sahip olduğu için bireysel olarak bu mantarı yetiştirmek çok kolay değildir. Özellikle ilaçlama ve gübreleme noktasında dikkatli bir şekilde ele alınarak yetiştirilen mantarlar içerisinde yer almaktadır. Bu sebepten dolayı profesyonel bir anlayışla ele alınan ve Türkiye'de yetiştirilen mantarlardan biridir. Genel olarak talaş ile beraber kütük kullanılmak suretiyle yetiştiriciliği yapılan bir mantar olarak da öne çıkıyor.



Meşe Mantarı Özellikleri



Uzakdoğu mutfağı başta olmak üzere birçok farklı ülkede değerlendiren mantarlar içerisinde meşe mantarı geliyor. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olması ile beraber, krem ve sarı rengine sahip mantar çeşitleri arasında gelmektedir. Aynı zamanda insan sağlığı açısından önemli faydalar sunan ve lezzetli şekilde yenebilen mantarlardan biridir.