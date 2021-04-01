Meşe Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Meşe Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Ağaçların faydaları saymakla bitmez. Doğanın dengesini onlar korur ama insana ve diğer canlılara da yaşam alanı sağlarlar.

Meşe Ağacı Nedir?

Meşe ağacının dünya üzerinde 400’den fazla çeşidi bulunmaktadır. Bazı meşe ağaçlarının yaprakları dört mevsim dökülmez. Gövdesi de oldukça güçlüdür. Türkiye’de ise yaklaşık 20 çeşit meşe ağacı bulunmaktadır. Kermes Meşesi, Doğu Karadeniz Meşesi, Makedonya Meşesi, Anadolu Palamut Meşesi bunlardan sadece birkaç tanesidir.

Ülkemizde 500 yaşında olduğu düşünülen bir meşe ağacı vardır. Bu ağaç Çankırı bölgesinde bulunmaktadır ve 2006 yılından beri koruma altındadır. Meşe ağacı oldukça uzun ömürlü bir ağaçtır ve ortalama ömrü 400 senedir. Ağaçların meyveleri olabilmektedir ve meşe ağacının da meyvesi vardır. Meşe ağacının meyvesi palamuttur. Tohumuna da pelit denmektedir ve kestaneye benzemektedir.

Tabiattaki pek çok canlıya da ev sahipliği yapan bir ağaçtır. Özellikle kuşlar ve kemirgenler için bu ağaçlar yuva olmaktadır. Kemirgen hayvanlar ise ağaç kabuklarını yerler. Kabukları son derece besleyicidir.

Meşe Ağacı Nerede Yetişir?

Meşe ağacı Anadolu’da çok fazla görülmektedir. Trakya, Karadeniz ve Marmara bölgesinde bol yetişen bir ağaç türüdür. Yetiştiği bölgelerde pelit veya palamut adı da verilmektedir. Ayrıca Pakistan, Yunanistan, Suriye, Lübnan, İran coğrafyasında da yetişmektedir. Özel bir yetiştirilme alanı yoktur ve pek çok yerde yetişebilmektedir. Ormanlar da pek çok ağacın yanı sıra meşe ağacı da yer alır. Ayrıca sırf meşe ağacına ev sahipliği yapan ormanlar vardır.

Meşe Ağacı Nasıl Yetişir?

Meşe Ağacı pek çok coğrafyada yetişebilen bir ağaç türüdür. Ama yetiştiği bölgelerin sulak olması gerekir. Yağışlı yerlerde görülür. Ağacın, güneşli veya kısmen gölgeli alanların her ikisinde de yetişmesi söz konusudur. Rüzgâra karşı çok dirençli bir ağaçtır. Park, bahçe gibi yerlerde çok fazla vardır.

Meşe Ağacının Özellikleri

Meşe ağacının kerestesi son derece dayanıklıdır. Odunu ise ağır ve bol damarlı bir görüntü sergiler. Oldukça sert bir yapısı vardır. Dört mevsim yapraklarını dökmez ama yaprakları sararabilir. Ağacın özellikleri ise oldukça fazladır. Meşe ağacının kerestesi ev eşyası yapımında kullanılabilir. Ayrıca parke üretiminde kullanımı vardır. Palamut ise boya üretiminde etkin madde olarak kullanılır. Pelit ise hayvan yemi olabilir.

Yakacak odun olarak mekânları ısıtmakta kullanılır. Yapısının çok sağlam olması nedeniyle bazı yapıların inşasında kullanılır. İskele veya gemi yapım malzemesi olabilir. Merdivenler, kapılar, pencereler sert olan meşe türlerinden üretilebilir. Ayrıca meşe ağacının kabuklarından çay elde edilir. Parfüm yapımında da etkin madde olarak kullanılmaktadır.

Meşe Ağacının Faydaları

Meşe ağacının odunu ev dekorasyonunda kullanılabilmektedir. Ama aynı zamanda sağlık açısından tüketimi mümkün olmaktadır. Ağaç kabuklarının Anadolu’da faydalı olduğuna inanılmaktadır. Ağaç kabuklarından elde edilen kısımdan çay yapılır. Çayın sindirim sistemine ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülmektedir.

Meşe ağacı çayı için, meşe dalları kesilir ve kurutulur. Aydınlık bir yerde kurutulur ve ince parçalara ayrılır. Daha sonra bir miktar suda kaynatılarak tüketilir. Meşe ağacı kabuğunda, vitamin ve mineral bulunmaktadır. Ama mutlaka bir doktora danışılarak tüketilmelidir. Sindirim sistemini iyileştirici etkisi bulunmaktadır.

Meşe ağacının yapısı gereği mikropları etkisiz kılma özelliği vardır. Cilt yüzeyindeki tahribatların onarımına yardımcı olur. Ayrıca iltihap iyileştirici etkisi bulunmaktadır. Ayrıca el ve ayak terlemelerinin azaltılmasında kullanılabilir. Meşe ağacı çayı ise ağız gargarası olarak kullanıldığında iltihap önleyici etkisi vardır. Meşe ağacı kabuğu ayanı zamanda karbonhidrat bakımından zengindir.

Meşe ağacının tepe kısmı oldukça geniştir. Gövdeleri oldukça geniş olabilmektedir ama gövde kısımları da düzgün bir şekildedir. Meşe ağacının rengi siyaha yakın bir renktedir. Kökleri oldukça sağlam bir ağaçtır. Kök yapısı olarak derinlere doğru uzanmaktadır. Aynı zamanda yanlara doğruda kökleri genişleyebilmektedir. Yaprakları değişik şekillere sahiptir. Ama genel olarak düz kenarları ve dişli bir yapısı vardır.

Ağaçlar, eski tarihten beri insanların hayatında büyük bir destek faktörü olmuştur. Ağaçların insanların hayatında önemli bir yeri olmaktadır. Hem odun olarak yapısından faydalanmak hem de gölgesinden yararlanmak söz konusudur.

Meşe Ağacının Bakımı

Meşe ağacı tabiat koşullarına karşı dirençli bir ağaç türüdür. Yağmurlu olan bölgelerde yetişmektedir. Özel bir bakım gerektirmemektedir. Susuz kalmaması gerekir.